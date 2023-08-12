А олени лучше: что посмотреть туристу на Ямале

Еще недавно казалось, что в путешествие на Ямал могут отправиться только отчаянные романтики, но сегодня горные озера и ледники заполярного Урала становятся ближе и доступнее. Внутренний туризм активно развивается: миллионы россиян открывают для себя отдаленные уголки и уникальную кухню собственной страны, а регионы предлагают насыщенные и продуманные программы. Только в 2023 году на Ямале побывало более 100 тыс. туристов. «Известия» вместе с проектом «Медиаразведка.Туту» выяснили, как выглядят туристические маршруты Заполярья летом, куда ехать, чтобы посмотреть на оленей и овцебыков, и где попробовать ямальские деликатесы.

Ямал — как добраться

Ямал в переводе с ненецкого — край земли. Полуостров по праву гордится своим колоритом и россыпью природных и исторических достопримечательностей. Здесь заканчиваются Уральские горы и повсюду встречаются горные реки и прозрачные озера, много водопадов и ледников. Берега Ямала омывают воды холодного Карского моря, а в долинах пасутся северные олени и овцебыки — животные из прошлого, которые пережили мамонтов на 7 тыс. лет.

Коренные народы региона по-прежнему ведут кочевую жизнь. Ямал — одно из немногих мест, где традиционное оленеводство всё еще широко практикуется, а в паспортах у хантов и ненцев тундра до недавнего времени считалась официальным местом прописки.

Фото: Екатерина Новикова

К оленеводам можно заглянуть в гости ненадолго, а можно остаться в чуме на ночевку и проникнуться духом кочевой жизни.

Туризм на Ямале развивают активно и целенаправленно, для путешественников разрабатывают новые экотропы и маршруты. В живописных местах открывают базы отдыха и горные приюты, в следующем году планируют открыть первый глэмпинг.

Для краткого знакомства с регионом подойдет стоповер-программа, запущенная в прошлом году Агентством по развитию туризма ЯНАО при участии авиакомпании «Ямал» и гостиницы «Юрибей».

Стоповер — это длительная, 24 часа и больше, пересадка между авиарейсами из Москвы в Тюмень или даже в Сочи. За это время путешественники побывают в гостях у жителей коренных народов, покормят северного оленя и сами познакомятся с местной кухней, переночуют в лучшей гостинице Салехарда, пройдут церемонию пересечения полярного круга и отправятся дальше. Всё это — по цене обычного авиаперелета, трансфер до аэропорта также включен в стоимость.

Фото: Екатерина Новикова

Настоящее путешествие с погружением в культуру и историю займет от пяти до 12 дней, и начинать его нужно в Салехарде — столице ЯНАО и единственном городе, расположенном на полярном круге.

Ямал — что посмотреть туристу

Знакомство с Ямалом стоит начать с церемонии пересечения полярного круга, который разделяет Салехард на две части. Стела «66-я параллель» находится на полпути из аэропорта в город. Организованная экскурсия включает шаманское камлание, выступление артистов в национальных костюмах, песни, танцы и дегустацию северных ягод: морошки, брусники, голубики. По легенде, пересекающему полярный круг бог солнца и добра обещает свое покровительство.

Продолжить знакомство с историей города и края можно в центре деревянного зодчества «Обдорский острог» на высоком берегу реки Полуй. Обдорск — прежнее название Салехарда, существовавшее до 1933 года. В музее можно полюбоваться классическими деревянными храмами Севера — неслучайно Никольскую башню острога восстанавливал создатель музея «Кижи» Александр Ополовников. На территории музея находится кузница, где посетители смогут посмотреть на работу мастера и выковать себе монетку на память. По пятницам здесь проходят бесплатные мастер-классы по стрельбе из лука.

Обдорский острог Фото: Мария Шаипова

Современная история Ямала представлена в музее Юрия Неелова, первого губернатора края. На интерактивной экспозиции можно посмотреть на нефть и сжиженный газ — главное богатство региона, увидеть, как изменилась жизнь на Ямале за 30 лет. Заслуживает внимания 20-минутный фильм с иммерсивной инсталляцией, посвященной освоению Арктики. Здесь нашлось место и мамонтам, и белым медведям, и торговым маршрутам Русского Севера.

О быте и жизни коренных народов лучше всего расскажет природно-этнографический комплекс Горнокнязевск, расположенный всего в 12 км от Салехарда. Здесь можно примерить национальную одежду ненцев, познакомиться с их традициями и бытом, а также попытать свои силы в установке настоящего чума.

Фестивали Ямала: когда лучше приезжать

Символ Ямало-Ненецкого автономного округа — белый медведь, а символ Салехарда — черно-бурая лисица. Однако главные фестивали региона посвящены оленям и оленеводству.

С особым размахом отмечают День оленевода, празднование длится больше месяца и кочует по главным городам и поселкам Ямала. Праздник начинается в середине февраля и до сегодняшних дней сохраняет неповторимый колорит местных обрядов. Участники состязаются в силе, ловкости и выносливости, гости фестиваля пробуют национальную еду малых народов и катаются на оленях.

Второе основное занятие коренных народов Севера — рыболовство, и фестивали на День рыбака проходят в начале июля во всех городах и прибрежных поселках региона. Изюминка праздника — кулинарный конкурс. Все участники готовят традиционное блюдо — уху, а потом выбирают лучшего повара.

Участники гонок на оленьих упряжках в рамках национального праздника народов Крайнего Севера - Дня оленевода в Салехарде Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Еще один праздник, который проходит в конце лета, — фестиваль парковой скульптуры «Легенды Севера». В 2024 году он состоится в Новом Уренгое. На этом празднике мастера соревнуются в умении вырезать маленькие и большие фигуры из дерева на скорость. Попробовать свои силы может каждый желающий.

Заповедники Ямала: куда отправиться, чтобы увидеть оленей и овцебыков

Главное достояние Ямала — заповедная природа, к которой стремятся прикоснуться путешественники. И первое, к чему нужно быть готовым в таком туре — это к пробуждению внутреннего кочевника. Дорог в заповедниках нет, добраться ко всем красотам можно только на вездеходах, а путь займет от нескольких часов до нескольких дней. Но захватывающие пейзажи Крайнего Севера с лихвой компенсируют долгую дорогу.

Наиболее доступным считается ледник Романтиков на южном склоне горного массива Рай-Из. Путь из Салехарда займет около трех часов, еще полтора часа потребуется на восхождение.

Ледник Романтиков Фото: Мария Шаипова

Этот древний снежный оазис у живописной долины реки Енга-Ю каждый год манит туристов. С вершины горы открывается захватывающий вид на долину и змейку реки. По бирюзовой воде на сапе можно добраться до самых льдин. Иногда на леднике появляется красный снег — водоросли окрашивают его в оттенки розового, а над снежным покровом при этом витает густой арбузный запах. Здесь загадывают желания, отмечают свадьбы и дни рождения.

На вершинах горы Рай-Из находится ступенчатый водопад. Это путешествие не потребует серьезной физической подготовки, но позволит насладиться красотами северной природы.

В парке «Ингилор» можно познакомиться с овцебыками и понаблюдать за ними в дикой природе. Овцебыки — ровесники мамонтов, уникальные животные времен ледникового периода. Они прочно обосновались на Русском Севере и много лет мирно живут в природных парках Заполярья.

Одним из самых красивых путешествий по северной части Полярного Урала станет дорога к озерам Хадата и Щучье. Те, кто решится пройти этим маршрутом, увидят красочные просторы Севера и живописные восходы и закаты в горах. По пути можно будет остановиться в стойбищах кочевников и полюбоваться северными оленями в дикой природе.

Любители истории могут отправиться «мертвой дорогой» до Глухариного разъезда, известного также как «стройка 501». Здесь, между Салехардом и Надымом, находится одна из интереснейших железных дорог России — несбывшаяся мечта Иосифа Сталина о Трансполярной магистрали. Дорога должна была связать берега Баренцева моря с побережьем Охотского моря и Чукотки, однако так и не была достроена.

Рассвет на леднике озера Хадата Фото: Андрей Белавин

Что попробовать на Ямале: северные деликатесы

Северная кухня достаточно разнообразна и предлагает много блюд из рыбы и оленины. За национальными деликатесами лучше отправиться в рестораны «Юрибей» и «Охота» в Салехарде.

«Юрибей» дает новое представление о северной кухне. Традиционные блюда здесь переосмысливаются в различных, порой непредсказуемых сочетаниях, а творческая подача добавляет колорит. Из блюд стоит попробовать местный хит — мини-чебуреки из оленины и ненецкую уху — крепкий наваристый бульон с рыбой ценных пород, к которому подают ароматный расстегай. На десерт закажите фирменные блюда «Чум» или «Мамонт», которые удивят не только нежным вкусом, но и необычной формой подачи.