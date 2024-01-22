Генсек ООН Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке 21 января

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш 21 января осудил удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку.

«Генеральный секретарь решительно осуждает все атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел Донецка», — сообщили в офисе генсека всемирной организации.

Отмечается, что нападения на мирных граждан и инфраструктуру запрещены международным правом, атаки должны быть немедленно прекращены.

ВСУ обстреляли рынок с большим скоплением людей в Донецке 21 января. По последним данным, 27 человек погибли в результате этой атаки, еще 25 человек пострадали. Минздрав РФ также сообщил, что 18 человек, включая двоих детей, были госпитализированы. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, причастных к обстрелу Донецка.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) понедельник, 22 января, объявили днем траура.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что рынок подвергся атаке в выходной день, когда там наиболее многолюдно. Одна из очевидиц обстрела рассказала «Известиям», что ВСУ целенаправленно били по магазинам.

В МИД РФ удар ВСУ по Донецку назвали варварским терактом против мирного населения. Отмечается, что российская сторона категорически осуждает такие действия и призывает международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева. Как указали в дипведомстве, их молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан.

В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что удар ВСУ может стать 22 января одной из главных тем заседания СБ ООН по Украине с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Между тем политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» назвал убийством людей обстрел Донецка со стороны ВСУ. По его словам, украинские боевики обстреливают мирных граждан потому, что на фронте не удается достигнуть результатов, а также из-за давления со стороны западных сторонников на фоне ударов ВС РФ по критической инфраструктуре Украины.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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