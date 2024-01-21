Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин 21 января поручил в рамках расследования уголовного дела по факту обстрела территории рынка в Донецке установить всех причастных к преступлению лиц.
«Глава СК России поручил в рамках расследования установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка ранее в этот день. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать. По последним данным, 27 человек стали жертвами этой атаки, не менее 20 человек пострадали. Минздрав РФ также сообщил, что 18 человек были госпитализированы, в том числе двое детей. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В Донецкой Народной Республике (ДНР) понедельник, 22 января, объявили днем траура по жертвам удара украинских боевиков по рынку в Донецке.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что рынок подвергся атаке в выходной день — воскресенье, когда там наиболее многолюдно. Одна из очевидиц обстрела рассказала «Известиям», что ВСУ целенаправленно били по магазинам.
В МИД России удар ВСУ по Донецку назвали варварским терактом против мирного населения. В заявлении ведомства указано, что российская сторона категорически осуждает такие действия. Там призвали международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева, поскольку их молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан.
В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что данный удар ВСУ может стать 22 января одной из главных тем заседания СБ ООН по Украине с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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