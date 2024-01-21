Медики госпитализировали 18 пострадавших при обстреле Донецка

Медики госпитализировали 18 жителей Донецка, пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку, в том числе двоих детей. Об этом 21 января сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

По данным ведомства, большинство госпитализированных взрослых находится в тяжелом состоянии. Двоих детей госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии и в состоянии средней степени тяжести. Еще двоим пострадавшим оказали амбулаторную помощь.

Кроме того, специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава готовят телемедицинские консультации врачей из Донецка с коллегами из федеральных медорганизаций по семи взрослым, которые находятся в тяжелом состоянии, и двум детям.

ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка ранее в этот день. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать. По последним данным, 25 человек стали жертвами этой атаки, не менее 20 человек пострадали.

Тогда же глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что рынок подвергся атаке в выходной день — воскресенье, когда там наиболее многолюдно. Также одна из очевидиц обстрела сообщила «Известиям», что ВСУ целенаправленно били по магазинам.

В МИД России удар ВСУ по Донецку назвали варварским терактом против мирного населения. В заявлении ведомства указано, что российская сторона категорически осуждает такие действия. Там призвали международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева, поскольку их молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан.

Кроме того, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что данный удар ВСУ может стать 22 января одной из главных тем заседания СБ ООН по Украине с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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