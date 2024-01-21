«Дым, дым вокруг»: ВСУ нанесли ракетный удар по рынку в Донецке

В воскресенье, 21 января, украинские боевики обстреляли жилые районы Донецка , сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Жертвами агрессии стали по меньшей мере 25 человек. Еще как минимум 20 пострадали. По словам очевидцев, украинские боевики целенаправленно били по магазинам и рынку. МИД России назвал атаку варварским террористическим актом, а постпредство при ООН заявило, что воскресный удар по Донецку станет одной из тем заседания СБ ООН по Украине с участием главы МИДа Сергея Лаврова 22 января. Подробности — в материале «Известий».

ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке

Удар пришелся на две точки в Кировском районе города — магазин и рынок напротив него в микрорайоне Текстильщик. «На данный момент подтвердилась информация о 25 погибших. По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести», — написал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая помощь.

Информация о последствиях обстрела продолжает поступать.

Как рассказала в беседе с «Известиями» одна из очевидиц обстрела, ВСУ целенаправленно били по магазинам. По ее словам, после ударов загорелись торговые палатки, все находившиеся поблизости люди начали кричать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Я просто услышала прилет, очень сильный прилет, полетели осколки. Я торгую возле банка, присела под свой стол. Оглядываюсь: дым, дым вокруг. И смотрю, что попало в магазины. Люди закричали, дым стоит, люди кричат, я под столом своим сижу, боюсь шевельнуться», — рассказала женщина.

ВСУ атакуют мирных жителей

По информации Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ нанесли массированный удар по району из населенного пункта Кураховка. Так, с 10:00 было выпущено как минимум 12 снарядов калибра 155 мм.

Боеприпасы такого калибра используются в артиллерии стран НАТО. Их активно поставляли на Украину вместе с американскими гаубицами М777. Максимальная дальность стрельбы этого оружия составляет 40 км.

«По уточненной информации, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений», — написал в своем Telegram-канале Денис Пушилин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

МИД России назвал атаку варварским террористическим актом и отметил, что стремление стран Запада нанести Москве «стратегическое поражение» руками Украины подтолкнуло Киев к безрассудным шагам, «включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления».

« Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта. Их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям», — заявили в ведомстве.

Постоянное представительство России при ООН заявило, что удар ВСУ по Донецку станет одной из тем заседания СБ ООН по Украине с участием российского министра иностранных дел Сергея Лаврова 22 января .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

ВФУ обстреливают мирные города вместо того, чтобы стрелять по военным, потому что стрелять по ним себе дороже, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— В таком случае всегда есть риск получить ответку, — объяснил он. — А здесь ответки нет. Они каждый раз устраивают такие налеты в выходной день, когда народ на рынках и прочее. Это старая история, которая длится с 2014 года. Устраивают украинские боевики это, потому что не могут на военном фронте добиться успехов .

Эксперт также подчеркнул, что западные страны, поставляя эти снаряды, тоже несут ответственность за эти обстрелы .

— Киевский режим и стоящий за ним коллективный Запад ведут против России неприкрытую террористическую войну, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Он подчеркнул, что эта война ведется не на поле боя, а против мирных граждан:

— У вооруженных формирований Украины задача — запугать мирных граждан, заставить их паниковать, попробовать вызвать у них недовольство по отношению к власти.

По его словам, этот страх сковывает и саму жизнь, нанося ущерб экономике, так как люди начинают бояться выйти на улицу, пойти на работу. В частности, рынок — это один из важнейших объектов экономики.

— Если террористы, как правило, преследуют политические цели, то здесь террор осуществляется в военных и военно-политических целях, — добавил эксперт.

Как ВСУ нападают на мирные города

Удары по городам Донбасса украинские боевики наносят ежедневно. Регулярно происходят массированные обстрелы с большим числом жертв среди мирного населения. Так, 7 ноября число погибших в Донецке превысило 20 человек. В этот день по Ворошиловскому, Куйбышевскому и Киевскому районам было выпущено более 20 ракет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

ВФУ часто применяют тактику двойного удара: когда на место обстрела прибывают спасатели и оперативные службы, локацию опять накрывают артиллерией. Например, 20 января под такой повторный обстрел попала бригада скорой помощи в Горловке. В результате фельдшер бригады получила ранения.

19 января боевики обстреляли Горловку 15 ракетами. 20 января стало известно, что ВФУ выпустили еще пять ракет по центру Горловки из реактивных систем залпового огня, а также 12 кассетных снарядов калибра 155 мм. В результате удара была повреждена гостиница «Родина», где двое мирных жителей получили ранения. Также на площади Победы пострадал один молодой человек. Кроме того, ударом были задеты детский сад «Теремок», стоматология и ряд домов по улице Пушкинской.