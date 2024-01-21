«Дым, дым вокруг»: ВСУ нанесли ракетный удар по рынку в Донецке
В воскресенье, 21 января, украинские боевики обстреляли жилые районы Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Жертвами агрессии стали по меньшей мере 25 человек. Еще как минимум 20 пострадали. По словам очевидцев, украинские боевики целенаправленно били по магазинам и рынку. МИД России назвал атаку варварским террористическим актом, а постпредство при ООН заявило, что воскресный удар по Донецку станет одной из тем заседания СБ ООН по Украине с участием главы МИДа Сергея Лаврова 22 января. Подробности — в материале «Известий».
ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке
Удар пришелся на две точки в Кировском районе города — магазин и рынок напротив него в микрорайоне Текстильщик. «На данный момент подтвердилась информация о 25 погибших. По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести», — написал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая помощь.
Информация о последствиях обстрела продолжает поступать.
Как рассказала в беседе с «Известиями» одна из очевидиц обстрела, ВСУ целенаправленно били по магазинам. По ее словам, после ударов загорелись торговые палатки, все находившиеся поблизости люди начали кричать.
«Я просто услышала прилет, очень сильный прилет, полетели осколки. Я торгую возле банка, присела под свой стол. Оглядываюсь: дым, дым вокруг. И смотрю, что попало в магазины. Люди закричали, дым стоит, люди кричат, я под столом своим сижу, боюсь шевельнуться», — рассказала женщина.
ВСУ атакуют мирных жителей
По информации Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ нанесли массированный удар по району из населенного пункта Кураховка. Так, с 10:00 было выпущено как минимум 12 снарядов калибра 155 мм.
Боеприпасы такого калибра используются в артиллерии стран НАТО. Их активно поставляли на Украину вместе с американскими гаубицами М777. Максимальная дальность стрельбы этого оружия составляет 40 км.
«По уточненной информации, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений», — написал в своем Telegram-канале Денис Пушилин.
МИД России назвал атаку варварским террористическим актом и отметил, что стремление стран Запада нанести Москве «стратегическое поражение» руками Украины подтолкнуло Киев к безрассудным шагам, «включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления».
«Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта. Их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям», — заявили в ведомстве.
Постоянное представительство России при ООН заявило, что удар ВСУ по Донецку станет одной из тем заседания СБ ООН по Украине с участием российского министра иностранных дел Сергея Лаврова 22 января.
ВФУ обстреливают мирные города вместо того, чтобы стрелять по военным, потому что стрелять по ним себе дороже, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.
— В таком случае всегда есть риск получить ответку, — объяснил он. — А здесь ответки нет. Они каждый раз устраивают такие налеты в выходной день, когда народ на рынках и прочее. Это старая история, которая длится с 2014 года. Устраивают украинские боевики это, потому что не могут на военном фронте добиться успехов.
Эксперт также подчеркнул, что западные страны, поставляя эти снаряды, тоже несут ответственность за эти обстрелы.
— Киевский режим и стоящий за ним коллективный Запад ведут против России неприкрытую террористическую войну, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.
Он подчеркнул, что эта война ведется не на поле боя, а против мирных граждан:
— У вооруженных формирований Украины задача — запугать мирных граждан, заставить их паниковать, попробовать вызвать у них недовольство по отношению к власти.
По его словам, этот страх сковывает и саму жизнь, нанося ущерб экономике, так как люди начинают бояться выйти на улицу, пойти на работу. В частности, рынок — это один из важнейших объектов экономики.
— Если террористы, как правило, преследуют политические цели, то здесь террор осуществляется в военных и военно-политических целях, — добавил эксперт.
Как ВСУ нападают на мирные города
Удары по городам Донбасса украинские боевики наносят ежедневно. Регулярно происходят массированные обстрелы с большим числом жертв среди мирного населения. Так, 7 ноября число погибших в Донецке превысило 20 человек. В этот день по Ворошиловскому, Куйбышевскому и Киевскому районам было выпущено более 20 ракет.
ВФУ часто применяют тактику двойного удара: когда на место обстрела прибывают спасатели и оперативные службы, локацию опять накрывают артиллерией. Например, 20 января под такой повторный обстрел попала бригада скорой помощи в Горловке. В результате фельдшер бригады получила ранения.
19 января боевики обстреляли Горловку 15 ракетами. 20 января стало известно, что ВФУ выпустили еще пять ракет по центру Горловки из реактивных систем залпового огня, а также 12 кассетных снарядов калибра 155 мм. В результате удара была повреждена гостиница «Родина», где двое мирных жителей получили ранения. Также на площади Победы пострадал один молодой человек. Кроме того, ударом были задеты детский сад «Теремок», стоматология и ряд домов по улице Пушкинской.