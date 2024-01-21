 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Гонконге после марафона один человек умер и 842 получили травмы
Мир
ВСУ признали потерю населенного пункта Крахмальное в Харьковской области
Мир
В МИД РФ осудили противодействие ФРГ иску о геноциде Израиля в Газе
Армия
Средства ПВО сбили две украинские ракеты над акваторией Черного моря
Экономика
Западу предрекли многомиллиардные потери в случае конфискации резервов ЦБ
Мир
Спикер конгресса призвал Байдена объяснить суть развязки конфликта на Украине
Спорт
Теннисистка Андреева проиграла Крейчиковой в четвертом круге Australian Open
Мир
Умер занимавший 20 лет пост председателя парламента КНДР Цой Тхэ Бок
Мир
В США начался коллапс на дорогах и отключения света из-за рекордных холодов
Происшествия
Число погибших при ударе по рынку в Донецке возросло до 25
Мир
Британия намерена вложить $514 млн в модернизацию ЗРК для борьбы с БПЛА
Мир
Потерпевший крушение в Афганистане самолет вез из Таиланда заболевшую россиянку
Мир
Путин и президент Египта дадут команду на заливку бетона на АЭС «Эд-Дабаа»
Армия
ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в ДНР
Мир
Число погибших из-за израильских ударов в секторе Газа превысило 25 тыс. человек
/

«Дым, дым вокруг»: ВСУ нанесли ракетный удар по рынку в Донецке

В результате террористической атаки погибли по меньшей мере 25 человек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В воскресенье, 21 января, украинские боевики обстреляли жилые районы Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Жертвами агрессии стали по меньшей мере 25 человек. Еще как минимум 20 пострадали. По словам очевидцев, украинские боевики целенаправленно били по магазинам и рынку. МИД России назвал атаку варварским террористическим актом, а постпредство при ООН заявило, что воскресный удар по Донецку станет одной из тем заседания СБ ООН по Украине с участием главы МИДа Сергея Лаврова 22 января. Подробности — в материале «Известий».

ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке

Удар пришелся на две точки в Кировском районе города — магазин и рынок напротив него в микрорайоне Текстильщик. «На данный момент подтвердилась информация о 25 погибших. По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести», — написал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая помощь.

Информация о последствиях обстрела продолжает поступать.

Как рассказала в беседе с «Известиями» одна из очевидиц обстрела, ВСУ целенаправленно били по магазинам. По ее словам, после ударов загорелись торговые палатки, все находившиеся поблизости люди начали кричать.

Последствия обстрела Донецка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Я просто услышала прилет, очень сильный прилет, полетели осколки. Я торгую возле банка, присела под свой стол. Оглядываюсь: дым, дым вокруг. И смотрю, что попало в магазины. Люди закричали, дым стоит, люди кричат, я под столом своим сижу, боюсь шевельнуться», — рассказала женщина.

ВСУ атакуют мирных жителей

По информации Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ нанесли массированный удар по району из населенного пункта Кураховка. Так, с 10:00 было выпущено как минимум 12 снарядов калибра 155 мм.

Боеприпасы такого калибра используются в артиллерии стран НАТО. Их активно поставляли на Украину вместе с американскими гаубицами М777. Максимальная дальность стрельбы этого оружия составляет 40 км.

«По уточненной информации, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений», — написал в своем Telegram-канале Денис Пушилин.

Последствия обстрела Донецка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

МИД России назвал атаку варварским террористическим актом и отметил, что стремление стран Запада нанести Москве «стратегическое поражение» руками Украины подтолкнуло Киев к безрассудным шагам, «включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления».

«Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта. Их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям», — заявили в ведомстве.

Постоянное представительство России при ООН заявило, что удар ВСУ по Донецку станет одной из тем заседания СБ ООН по Украине с участием российского министра иностранных дел Сергея Лаврова 22 января.

Последствия обстрела Донецка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

ВФУ обстреливают мирные города вместо того, чтобы стрелять по военным, потому что стрелять по ним себе дороже, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— В таком случае всегда есть риск получить ответку, — объяснил он. — А здесь ответки нет. Они каждый раз устраивают такие налеты в выходной день, когда народ на рынках и прочее. Это старая история, которая длится с 2014 года. Устраивают украинские боевики это, потому что не могут на военном фронте добиться успехов.

Эксперт также подчеркнул, что западные страны, поставляя эти снаряды, тоже несут ответственность за эти обстрелы.

— Киевский режим и стоящий за ним коллективный Запад ведут против России неприкрытую террористическую войну, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

Последствия обстрела Донецка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Он подчеркнул, что эта война ведется не на поле боя, а против мирных граждан:

У вооруженных формирований Украины задача — запугать мирных граждан, заставить их паниковать, попробовать вызвать у них недовольство по отношению к власти.

По его словам, этот страх сковывает и саму жизнь, нанося ущерб экономике, так как люди начинают бояться выйти на улицу, пойти на работу. В частности, рынок — это один из важнейших объектов экономики.

— Если террористы, как правило, преследуют политические цели, то здесь террор осуществляется в военных и военно-политических целях, добавил эксперт.

Как ВСУ нападают на мирные города

Удары по городам Донбасса украинские боевики наносят ежедневно. Регулярно происходят массированные обстрелы с большим числом жертв среди мирного населения. Так, 7 ноября число погибших в Донецке превысило 20 человек. В этот день по Ворошиловскому, Куйбышевскому и Киевскому районам было выпущено более 20 ракет.

Последствия обстрела Донецка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

ВФУ часто применяют тактику двойного удара: когда на место обстрела прибывают спасатели и оперативные службы, локацию опять накрывают артиллерией. Например, 20 января под такой повторный обстрел попала бригада скорой помощи в Горловке. В результате фельдшер бригады получила ранения.

19 января боевики обстреляли Горловку 15 ракетами. 20 января стало известно, что ВФУ выпустили еще пять ракет по центру Горловки из реактивных систем залпового огня, а также 12 кассетных снарядов калибра 155 мм. В результате удара была повреждена гостиница «Родина», где двое мирных жителей получили ранения. Также на площади Победы пострадал один молодой человек. Кроме того, ударом были задеты детский сад «Теремок», стоматология и ряд домов по улице Пушкинской.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир