Пушилин сообщил о 13 погибших и 10 пострадавших в результате обстрела Донецка

По предварительной информации, не менее 13 мирных граждан погибли и 10 пострадали в результате обстрела территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно», — указал он в своем Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших уточняется, ведется поиск фрагментов вооружения.

Как рассказала в беседе с «Известиями» одна из очевидиц обстрела, ВСУ целенаправленно били по магазинам, а после ударов загорелись торговые палатки, все находившиеся поблизости граждане начали кричать.

«Я просто услышала прилет, очень сильный прилет, полетели осколки. Я торгую возле банка, присела под свой стол. Оглядываюсь: дым, дым вокруг. И смотрю, что попало в магазины. Люди закричали, дым стоит, люди кричат, я под столом под своим сижу, боюсь шевельнуться», — рассказала женщина.

При этом повторный удар ВСУ нанесли уже спустя 2–3 минуты.

Украинские боевики обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка ранее в этот день.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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