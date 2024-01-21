Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил тяжелый беспилотник ВСУ
Общество
Хозяин Твикса сообщил, что наличие кота при посадке не проверяли
Мир
WP оправдала начало операции США против хуситов идеологическими причинами
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области
Экономика
Западу предрекли многомиллиардные потери в случае конфискации резервов ЦБ
Мир
Спикер конгресса призвал Байдена объяснить суть развязки конфликта на Украине
Спорт
Россиянка Тимофеева вылетела с Australian Open
Мир
На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников
Армия
ВС РФ отразили пять контратак штурмовиков ВСУ на купянском направлении
Мир
В Киеве назвали желаемым итогом конфликта отказ РФ от ядерного оружия
Мир
Британия намерена вложить $514 млн в модернизацию ЗРК для борьбы с БПЛА
Мир
Индийский пассажирский самолет разбился в горах Афганистана
Мир
В МИД РФ назвали учения НАТО Steadfast Defender возвращением к холодной войне
Армия
ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в ДНР
Мир
В Киеве обвинили Варшаву в нарушении соглашения о прекращении блокады
Сюжет:

Пушилин сообщил о 13 погибших и 10 пострадавших в результате обстрела Донецка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По предварительной информации, не менее 13 мирных граждан погибли и 10 пострадали в результате обстрела территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно», — указал он в своем Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших уточняется, ведется поиск фрагментов вооружения.

Как рассказала в беседе с «Известиями» одна из очевидиц обстрела, ВСУ целенаправленно били по магазинам, а после ударов загорелись торговые палатки, все находившиеся поблизости граждане начали кричать.

«Я просто услышала прилет, очень сильный прилет, полетели осколки. Я торгую возле банка, присела под свой стол. Оглядываюсь: дым, дым вокруг. И смотрю, что попало в магазины. Люди закричали, дым стоит, люди кричат, я под столом под своим сижу, боюсь шевельнуться», — рассказала женщина.

При этом повторный удар ВСУ нанесли уже спустя 2–3 минуты.

Украинские боевики обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка ранее в этот день.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024