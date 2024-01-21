В МИДе удар ВСУ по Донецку назвали варварским терактом против мирного населения

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку явлется варварским террористическим актом против мирного населения России. Об этом заявили в воскресенье, 21 января, в МИД РФ.

«Неонацистский киевский режим при поддержке США и их сателлитов вновь совершил варварский террористический акт против мирного населения России. <...> Российская сторона категорически осуждает этот вероломный удар по гражданскому населению», — сказано в заявлении.

Кроме того, в российском МИДе призывали международные структуры и правительства стран мира осудить удар Киева, их молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан, добавили в ведомстве.

Там также указали на то, что удар был осуществлен украинскими боевиками с применением западного оружия, что еще раз подтверждает непосредственную вовлеченность стран Запада в конфликт и делает их причастными к преступным деяниям режима президента Украины Владимира Зеленского.

ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка ранее в этот день. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать. По последним данным, 25 человек стали жертвами этой атаки, по меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них — двое детей, которые находятся в состоянии средней тяжести.

Комментируя атаку, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что рынок подвергся атаке в выходной день — воскресенье, когда там наиболее многолюдно. Также одна из очевидиц обстрела сообщила «Известиям», что ВСУ целенаправленно били по магазинам, а после ударов загорелись торговые палатки.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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