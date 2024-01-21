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Число погибших при ударе по рынку в Донецке возросло до 25

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Фото: РИА Новости/Виктория Веленская
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Количество погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Донецке возросло до 25 человек, не менее 20 пострадали. Об этом днем в воскресенье, 21 января, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«На данный момент подтвердилась информация о 25 погибших. По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести», — написал он в Telegram-канале.

Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь. По его словам, в их числе есть тяжелораненые, трех из них спасти не удалось. В этой связи глава ДНР принес соболезнования родным и близким погибших.

Также он уточнил, что комбинированный удар по кварталу ВСУ нанесли из ствольной артиллерии калибрами 152 мм и 155 мм.

ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка ранее в этот день. На кадрах, которые опубликовали «Известия», видно, что тела погибших мирных жителей лежат на земле неподалеку от торговых павильонов. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать.

Комментируя атаку ранее, Пушилин отметил, что рынок подвергся атаке в выходной день — воскресенье, когда там наиболее многолюдно. Также одна из очевидиц обстрела сообщила «Известиям», что ВСУ целенаправленно били по магазинам, а после ударов загорелись торговые палатки.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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