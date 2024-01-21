Количество погибших после удара ВСУ по рынку в Донецке выросло до 27 человек

Число погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Донецке возросло до 27 человек, пострадали 25 человек. Об этом вечером в воскресенье, 21 января, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«В результате артиллерийского огня со стороны вооруженных формирований Украины по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, в Куйбышевском районе города в результате сброса боеприпаса с беспилотника был ранен водитель ремонтной бригады, добавил Пушилин. Также при обстреле этого района погиб один мужчина и еще один был ранен. Помимо этого, три местных жителя пострадали в Никитовском и Калининском районах Горловки.

Таким образом, суммарно за этот день в ДНР погибли 28 человек, еще 30 были ранены, уточнил глава региона. При этом ВСУ 27 раз обстреляли Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив по ним 82 боеприпаса. По информации Пушилина, в результате были повреждены 11 домов и девять объектов гражданской инфраструктуры.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка ранее в этот день. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать. В частности, Минздрав РФ сообщил, что 18 человек были госпитализированы, в том числе двое детей. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Пушилин также отметил, что атака произошла в выходной день — воскресенье, когда на рынке было наиболее многолюдно. Одна из очевидиц обстрела рассказала «Известиям», что ВСУ целенаправленно били по магазинам. В связи со случившимся Пушилин объявил понедельник, 22 января, днем траура по жертвам удара.

В МИД России удар ВСУ по Донецку назвали варварским терактом против мирного населения. В заявлении ведомства указано, что российская сторона категорически осуждает такие действия. Там призвали международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева, поскольку их молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан.

Кроме того, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что данный удар ВСУ может стать 22 января одной из главных тем заседания СБ ООН по Украине с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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