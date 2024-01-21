Удар ВСУ по рынку Донецка может стать одной из тем заседания СБ ООН по Украине
Удар ВСУ по Донецку, который произошел 21 января, может стать одной из главных тем заседания СБ ООН по Украине с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова 22 января. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
«Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием С. В. Лаврова», — написал Полянский.
В МИД РФ удар ВСУ по Донецку назвали варварским терактом против мирного населения. В заявлении ведомства указано, что российская сторона категорически осуждает такие действия. Кроме того, в российском МИДе призвали международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева, их молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан.
ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка ранее в этот день. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать. По последним данным, 25 человек стали жертвами этой атаки, по меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей, которые находятся в состоянии средней тяжести.
Тогда же глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что рынок подвергся атаке в выходной день — воскресенье, когда там наиболее многолюдно. Также одна из очевидиц обстрела сообщила «Известиям», что ВСУ целенаправленно били по магазинам.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.