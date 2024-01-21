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Сюжет:

Удар ВСУ по рынку Донецка может стать одной из тем заседания СБ ООН по Украине

Полянский: удар ВСУ по Донецку может стать одной из главных тем заседания СБ ООН
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Удар ВСУ по Донецку, который произошел 21 января, может стать одной из главных тем заседания СБ ООН по Украине с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова 22 января. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием С. В. Лаврова», — написал Полянский.

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В МИД РФ удар ВСУ по Донецку назвали варварским терактом против мирного населения. В заявлении ведомства указано, что российская сторона категорически осуждает такие действия. Кроме того, в российском МИДе призвали международные структуры и правительства стран мира осудить нападение Киева, их молчание будет означать одобрение убийств мирных граждан.

ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка ранее в этот день. Информация о последствиях обстрела продолжает поступать. По последним данным, 25 человек стали жертвами этой атаки, по меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей, которые находятся в состоянии средней тяжести.

Тогда же глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что рынок подвергся атаке в выходной день — воскресенье, когда там наиболее многолюдно. Также одна из очевидиц обстрела сообщила «Известиям», что ВСУ целенаправленно били по магазинам.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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