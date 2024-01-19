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Прокурор запросила для обвинемого в укрывательстве Треповой год и 10 месяцев колонии

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Прокурор запросила один год и 10 месяцев лишения свободы для Дмитрия Касинцева, обвиняемого в укрывательстве Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом 19 января сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Его обвиняют по ч. 2 ст. 316 УК РФ об укрывательстве преступлений. Прокурор запросила для мужчины год и 10 месяцев колонии общего режима.

В начале апреля 2023 года Касинцев являлся свидетелем в деле о взрыве в кафе. Он заявил, что не знал о готовящемся взрыве, а девушку принял у себя из-за добродушия. Позднее суд отправил Касинцева под домашний арест. Ему предъявили обвинения по ст. 205.6 УК РФ о несообщении о преступлении.

Позднее, 5 сентября 2023 года, его переквалифицировали.

По данным следствия, Касинцев знал о причастности Треповой к взрыву в кафе Санкт-Петербурга до того, как она оказалась у него в квартире на улице Федора Абрамова. Однако он пустил ее домой и скрывал, не сообщив об этом правоохранительным органам.

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Кроме того, обвинение запросило для Треповой 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. рублей. В ходе заседания девушка заявила о готовности выплатить компенсацию пострадавшим в теракте. По ее словам, она готова компенсировать всё в частном порядке по решению суда. При этом объем исковых требований к обвиняемой превышает 24,7 млн рублей. Самый крупный иск в суд подала мать Татарского, которая потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в 15 млн рублей.

Военкор погиб 2 апреля 2023 года во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу и подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, которое взорвалось в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве. Позже дело переквалифицировали на террористический акт. ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.

В конце ноября Треповой продлили срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года.

На заседании 16 января девушка рассказала, что связалась с журналистом Романом Попковым (внесен в реестр террористов и экстремистов), объявленным в федеральный розыск, для того чтобы уехать на Украину. Она добавила, что неоднократно выполняла его просьбы в течение нескольких месяцев, при этом не имела представления о целях данных мероприятий.

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