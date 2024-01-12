США и Великобритания атаковали объекты хуситов в Йемене. Главное

В ночь с 11 на 12 января США вместе с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по ряду объектов хуситов в Йемене, назвав это самообороной и ответом на продолжающиеся атаки группировки по международным судам в Красном море. Подробнее о ситуации — в материале «Известий».

Что произошло

СМИ сообщили о начале военной операции против хуситов в Йемене ночью 12 января. Телеканал Al Arabiya сообщал, что США и Великобритания начали наносить удары по подконтрольным движению районам страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк».

По информации агентства Al Hadath, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, удары также наносились близ городов Ходейда и Дамар. В соцсетях делились кадрами прилетов ракет.

Позже президент США Джо Байден подтвердил атаки на хуситов. Он отметил, что удары были совершены силами Соединенных Штатов и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Он подчеркнул, что эти удары являются ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Кроме того, по его словам, эта атака носила оборонительный характер и была призвана стать сигналом для противника, что страны-союзники не потерпят нападений на корабли в Красном море, препятствующих судоходству и торговле через морские пути.

Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что нанесенные США и Великобританией удары достигли целей. По его словам, коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда. Всего атакам подверглись около десяти целей. Также Reuters подтвердил со ссылкой на американских чиновников, что удары по хуситам наносились самолетами, кораблями и подводными лодками.

Позже глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары были направлены на военную инфраструктуру группировки — объекты, связанные с беспилотными летательными аппаратами, баллистическими и крылатыми ракетами, а также с береговыми радарами и возможностями воздушного наблюдения. Он добавил, что США в случае необходимости предпримут последующие действия для защиты американских сил.

В свою очередь глава британского министерства обороны Грант Шаппс в соцсети X сообщил, что Великобритания нанесла удары по двум военным объектам хуситов четырьмя самолетами Typhoon. Он отметил, что эти действия были не просто необходимостью, а буквально «долгом защитить суда и свободу судоходства».

После окончания ночной атаки британский премьер-министр Риши Сунак призвал хуситов предпринять шаги по снижению напряженности и заявил, что удары США, Великобритании и союзников были нанесены в целях самообороны. Также он отметил, что Королевский флот продолжает патрулировать Красное море в рамках многонациональной операции «Страж процветания», чтобы сдержать дальнейшую агрессию группировки.

Реакции на атаку

В ответ на произошедшее заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи на своей странице в социальной сети X заявил, что США и Великобритания заплатят «высокую цену» за нападение на территории хуситов в Йемене.

Также лидер группировки Абдель Малек аль-Хуси обвинил Вашингтон и Лондон в обострении обстановки на Красном море и заявил, что операции «Ансар Аллах» будут продолжаться до тех пор, пока не остановятся боевые действия на территории сектора Газа.

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену. Срочное заседание должно состояться 12 января.

При этом политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли выразил мнение, что атака Вашингтона на хуситов запустит череду последствий этой акции, в большей степени направленной на PR президента, но по итогу весь мир ополчится на США за глобальное давление на мировую экономику.

Вароли подчеркнул, что США не могут ничего сделать в Йемене. Они вместе с Саудовской Аравией 10 лет бомбили эту страну и ничего не добились. Он прогнозирует, что в течение всего года будут новые атаки на хуситов, и они станут на них отвечать и будут защищать свою родину до последнего.

Из-за произошедшего в США начались массовые акции протестов. Так, митинги стартовали у Белого дома и на Таймс-сквер. Протестующие требовали бомбить Йемен и закончить операцию в секторе Газа.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

В связи с этим Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

29 декабря американский эсминец перехватил у берегов Йемена беспилотник и противокорабельную ракету. Там также уточнили, что никаких повреждений ни одному из 18 кораблей в этом районе нанесено не было.

10 января сообщалось, что йеменские хуситы в Красном море нанесли удар с помощью ракет и беспилотников по американскому кораблю, поддерживающему Израиль, вынудив военно-морские силы (ВМС) США и Великобритании сбивать снаряды в крупном военно-морском бою. Отмечалось, что инцидент произошел у йеменских портовых городов Ходейда и Моха. Капитанам судов в этом районе порекомендовали сообщать о любой подозрительной деятельности.