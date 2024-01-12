Чиновник США заявил о достижении всех целей атаки на позиции хуситов в Йемене

Удары, нанесенные силами США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене, достигли целей. Об этом в пятницу, 12 января, заявил представитель Пентагона Sky News Arabia.

Он также добавил, что целями ударов коалиции являлись подконтрольные хуситам районы в Сане и порт Ходейда. По его словам, всего атакам подверглись около десяти целей.

За атаку коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия.

Также Reuters подтверждает со ссылкой на американских чиновников, что удары по хуситам наносились самолетами, кораблями и подводные лодками.

Ранее в тот же день сообщалось о начале военной операции США и Великобритании против хуситов в Йемене. Отмечается, что удары совершены в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк».

Ранее, 10 января, сообщалось, что йеменские хуситы в Красном море нанесли удар с помощью ракет и беспилотников по американскому кораблю, поддерживающему Израиль, вынудив военно-морские силы (ВМС) США и Великобритании сбивать снаряды в крупном военно-морском бою. Отмечалось, что инцидент произошел у йеменских портовых городов Ходейда и Моха. Капитанам судов в этом районе порекомендовали сообщать о любой подозрительной деятельности.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.