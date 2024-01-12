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Премьер Великобритании призвал хуситов предпринять шаги по снижению напряженности

Сунак: удары по объектам хуситов в Йемене были нанесены в целях самообороны
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
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Британский премьер-министр Риши Сунак призвал хуситов предпринять шаги по снижению напряженности и заявил, что удары США, Великобритании и союзников по объектам в Йемене были нанесены в целях самообороны. Его заявление опубликовал на своем сайте телеканал Sky News 12 января.

«Соединенное Королевство всегда будет выступать за свободу судоходства и свободное движение торговли. <…> Поэтому мы предприняли ограниченные, необходимые и соразмерные действия в целях самообороны совместно с Соединенными Штатами при неоперативной поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна против целей, связанных с этими нападениями, чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить мировое судоходство», — объяснил он.

Сунак отметил, что хуситы в последнее время осуществляли серию опасных нападений на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая британским и другим судам. И, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, продолжали совершать атаки.

«Королевский флот продолжает патрулировать Красное море в рамках многонациональной операции «Страж процветания», чтобы сдержать дальнейшую агрессию хуситов, и мы призываем их прекратить атаки и предпринять шаги по деэскалации», — заключил британский премьер-министр.

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Ранее президент США Джо Байден заявил также, что удары по контролируемым хуситами территориям Йемена носят оборонительный характер. По словам Байдена, эта атака явилась сигналом для противника, показывающим, что США и страны-союзники не потерпят нападений на корабли в Красном море, препятствующих судоходству и торговле через морские пути.

В том же заявлении Байден подтвердил атаки на хуситов. Он подчеркнул, что эти удары являются ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет.

Ранее этой ночью телеканал Al Arabiya сообщил, что США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. Отмечается, что удары совершены в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк».

До этого, 10 января, сообщалось, что йеменские хуситы в Красном море нанесли удар с помощью ракет и беспилотников по американскому кораблю, поддерживающему Израиль, вынудив военно-морские силы (ВМС) США и Великобритании сбивать снаряды в крупном военно-морском бою. Отмечалось, что инцидент произошел у йеменских портовых городов Ходейда и Моха. Капитанам судов в этом районе порекомендовали сообщать о любой подозрительной деятельности.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

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