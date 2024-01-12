Хуситы пообещали отплатить США и Великобритании за атаку на Йемен

США и Великобритания заплатят за нападение на территории хуситов в Йемене. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) в пятницу, 12 января.

«Наша страна подверглась массированному агрессивному нападению американских и британских кораблей, подводных лодок и боевых самолетов. Америке и Великобритании, несомненно, придется приготовиться заплатить высокую цену и принять все тяжелые последствия этой вопиющей агрессии», — написал он.

Лидер группировки Абдель Малек аль-Хуси в свою очередь сообщил, что удары США и Великобритании были нацелены на военные объекты в окрестностях Саны и Ходейды, отмечает телеканал Al Jazeera. Он подчеркнул, что у группировки достаточно сил, чтобы провести самооборону. Также лидер группировки обвинил Вашингтон и Лондон в обострении обстановки на Красном море и заявил, что операции «Ансар Аллах» будут продолжаться до тех пор, пока не остановятся боевые действия на территории сектора Газа.

Ранее этой ночью США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Отмечается, что удары совершены в подконтрольных движению районах страны. В ходе нападения Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк».

Президент США Джо Байден подтвердил атаки на хуситов. Он подчеркнул, что эти удары являются ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Также он отметил, что атака имела оборонительный характер.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары коалиции США и Великобритании в Йемене были направлены на военную инфраструктуру хуситов — на объекты, связанные с беспилотными летательными аппаратами, баллистическими и крылатыми ракетами, а также с береговыми радарами и возможностями воздушного наблюдения.

В ответ на атаки Россия запросила заседание в СБ ООН 12 января.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.