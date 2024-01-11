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Bloomberg указало на проблему для ВСУ в конфликте Зеленского и Залужного

Bloomberg: трения Зеленского и Залужного замедляют оформление военной стратегии
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Фото: ТАСС/FILIP SINGER
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Разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом вооруженных сил страны Валерием Залужным мешают принятию решений по разработке плана действий в ходе конфликта. Об этом заявило информагентство Bloomberg в среду, 10 января.

«Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и главнокомандующим его армией Валерием Залужным замедляют усилия по выкристаллизации новой стратегии», — сказано в статье.

Также упомянуто, что в совете безопасности Белого дома журналистам не дали комментариев по этому поводу.

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Ранее, 3 января, экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский запрещает генералам ВСУ отступать и переходить в оборону. Он отметил, что такое ведение боевых действий влечет за собой большое количество потерь. Помимо этого, по словам Джонсона, внутри руководства Украины увеличивается напряженность ввиду конфликта между Зеленским и Залужным.

19 декабря Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. Однако 26 декабря Залужный опроверг слова главы государства о числе мобилизуемых в стране.

До этого, 18 декабря, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил в разговоре с «Известиями», что Валерий Залужный может попробовать свергнуть нынешнего украинского президента Владимира Зеленского.

4 ноября Зеленский не согласился с мнением главкома о тупике в конфликте с Россией. Он признал, что наступление ВСУ проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо, но «это не патовая ситуация». При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

1 ноября Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он.

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