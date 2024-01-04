Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Трое детей погибли в результате пожара в Тверской области
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –22 градусов в Москве 4 января
Мир
Небензя назвал ситуацию в Красном море проекцией происходящего в Газе
Мир
Армия Израиля нанесла ответные удары по военным целям Ливана
Мир
Белый дом напомнил о грядущем шатдауне
Экономика
Путин снял ограничения с международных акционеров «Полюса» и «ФосАгро»
Мир
Генсек ООН Гутерриш решительно осудил теракт в Иране
Общество
Общая площадь повреждений в Белгороде составила 3,5 тыс. кв. м
Мир
Авиация коалиции во главе с США восемь раз нарушила воздушное пространство Сирии в Эт-Танфе
Мир
Боррель осудил призыв властей Израиля разработать план переселения жителей Газы
Мир
В Латвии задержали россиянина по подозрению в шпионаже
Мир
В Иране пообещали жесткий ответ за теракт в Кермане
Мир
Полиция Праги сообщила о мужчине с воспламеняющейся жидкостью у дипмиссии РФ
Армия
МО РФ вернуло из украинского плена 248 военнослужащих
Мир
Глава МИД Турции назвал лицемерием позиции Запада по Газе и Украине
Сюжет:

В США узнали о запретах Зеленского генералам ВСУ переходить в оборону

Джонсон: Зеленский не позволяет генералам ВСУ переходить в оборону
0
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский лидер Владимир Зеленский запрещает генералам Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступать и переходить в оборону. Такое заявление 3 января сделал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Это увеличивает давление на украинских генералов, которые в определенных случаях хотят вывести свои войска и отпустить, чтобы занять оборонительные позиции, но Зеленский требует, чтобы они оставались и сражались дальше», — отметил он.

Джонсон подчеркнул, что такое ведение боевых действий влечет за собой большое количество потерь. По словам эксперта, Вооруженные силы (ВС) России перешли в наступление по всей линии боевого соприкосновения.

Помимо этого, внутри руководства Украины увеличивается напряженность ввиду конфликта между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, добавил Джонсон. Он также сомневается, что эта ситуация может утихнуть.

Отступательный потенциал: Залужный раскрыл новую тактику ВСУ
Украинское командование отказалось от идеи большого наступления и готовится к потере новых территорий, полагают эксперты

2 января американский экс-посол в НАТО Иво Даалдер заявил, что Украина может проиграть России уже в первой половине 2024 года на фоне политических изменений в США. По мнению бывшего американского посла в НАТО, Киев может лишиться помощи Вашингтона, что и поспособствует проигрышу украинской стороны.

Накануне, 1 января, в интервью журналу The Economist президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцам придется определиться — выступить за проведение президентских выборов в стране или снова вести контрнаступление на поле боя. По его мнению, и проведение выборов, и контрнаступательные действия на фронте требуют мобилизации всего населения.

В тот же день газета Financial Times написала о том, как Зеленский разозлился, когда узнал об интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного журналу The Economist, где он признал неприятную правду о ситуации на фронте. 1 ноября 2023 года Залужный в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он.

Провал контрнаступления ВСУ к концу 2023 года преобразил риторику западного лагеря. Американские и европейские власти переключили внимание с военной поддержки киевского режима на улучшение позиций Украины в возможных переговорах с РФ о прекращении конфликта.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024