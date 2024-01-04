В США узнали о запретах Зеленского генералам ВСУ переходить в оборону

Украинский лидер Владимир Зеленский запрещает генералам Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступать и переходить в оборону. Такое заявление 3 января сделал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Это увеличивает давление на украинских генералов, которые в определенных случаях хотят вывести свои войска и отпустить, чтобы занять оборонительные позиции, но Зеленский требует, чтобы они оставались и сражались дальше», — отметил он.

Джонсон подчеркнул, что такое ведение боевых действий влечет за собой большое количество потерь. По словам эксперта, Вооруженные силы (ВС) России перешли в наступление по всей линии боевого соприкосновения.

Помимо этого, внутри руководства Украины увеличивается напряженность ввиду конфликта между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, добавил Джонсон. Он также сомневается, что эта ситуация может утихнуть.

2 января американский экс-посол в НАТО Иво Даалдер заявил, что Украина может проиграть России уже в первой половине 2024 года на фоне политических изменений в США. По мнению бывшего американского посла в НАТО, Киев может лишиться помощи Вашингтона, что и поспособствует проигрышу украинской стороны.

Накануне, 1 января, в интервью журналу The Economist президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцам придется определиться — выступить за проведение президентских выборов в стране или снова вести контрнаступление на поле боя. По его мнению, и проведение выборов, и контрнаступательные действия на фронте требуют мобилизации всего населения.

В тот же день газета Financial Times написала о том, как Зеленский разозлился, когда узнал об интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного журналу The Economist, где он признал неприятную правду о ситуации на фронте. 1 ноября 2023 года Залужный в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он.

Провал контрнаступления ВСУ к концу 2023 года преобразил риторику западного лагеря. Американские и европейские власти переключили внимание с военной поддержки киевского режима на улучшение позиций Украины в возможных переговорах с РФ о прекращении конфликта.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.