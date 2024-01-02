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В США предрекли поражение Украины в первой половине 2024 года

Экс-посол США в НАТО Даалдер: Киев проиграет в первой половине 2024 года
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Украина может проиграть России уже в первой половине 2024 года на фоне политических изменений в США. Об этом 2 января заявил американский экс-посол в НАТО Иво Даалдер.

«[Экс-президент США Дональд] Трамп вполне может закрепить свое выдвижение в качестве кандидата от республиканской партии уже в конце месяца. А республиканцы на Капитолийском холме тогда захотят идти в ногу со своим кандидатом в президенты, что остановит помощь Украине», — отметил он в своем подкасте World Review с Иво Даалдером. Его слова приводит издание Politico.

Так, по мнению бывшего посла США в НАТО, Киев может лишиться помощи Вашингтона, что и поспособствует проигрышу украинской стороны.

Даалдер также заметил, что у Европы нет запасов и производственных мощностей, которые могли бы восполнить дефицит вооружения. По его словам, Украина пострадает от нехватки оружия, так как ее возможности на линии боевого соприкосновения напрямую зависят от помощи Соединенных Штатов.

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Ранее, 21 декабря, американская газета The Nation писала, что победа Киева маловероятна, поэтому Соединенные Штаты и страны Европы должны посадить президента Украины Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США, добавили там.

До этого, 7 декабря, первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон намерен добиться того, чтобы Россия пошла на переговоры по украинскому конфликту на выгодных для Украины условиях в конце 2024 года. Реагируя на это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое намерение «абсолютно нереалистичным».

15 октября экс-глава правительства Украины Николай Азаров заявил, что Запад уничтожает Украину, не жалея на это средств, и это происходит с одобрения самих украинцев. Он напомнил, что в 2013 году правительство Украины подсчитало, что для вступления в ЕС стране необходимо потратить около $160 млрд на развитие и модернизацию промышленности. Однако Евросоюз предложил выделить только $1 млрд, напомнил Азаров.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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