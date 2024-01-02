Украина может проиграть России уже в первой половине 2024 года на фоне политических изменений в США. Об этом 2 января заявил американский экс-посол в НАТО Иво Даалдер.

«[Экс-президент США Дональд] Трамп вполне может закрепить свое выдвижение в качестве кандидата от республиканской партии уже в конце месяца. А республиканцы на Капитолийском холме тогда захотят идти в ногу со своим кандидатом в президенты, что остановит помощь Украине», — отметил он в своем подкасте World Review с Иво Даалдером. Его слова приводит издание Politico.

Так, по мнению бывшего посла США в НАТО, Киев может лишиться помощи Вашингтона, что и поспособствует проигрышу украинской стороны.

Даалдер также заметил, что у Европы нет запасов и производственных мощностей, которые могли бы восполнить дефицит вооружения. По его словам, Украина пострадает от нехватки оружия, так как ее возможности на линии боевого соприкосновения напрямую зависят от помощи Соединенных Штатов.

Ранее, 21 декабря, американская газета The Nation писала, что победа Киева маловероятна, поэтому Соединенные Штаты и страны Европы должны посадить президента Украины Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США, добавили там.

До этого, 7 декабря, первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон намерен добиться того, чтобы Россия пошла на переговоры по украинскому конфликту на выгодных для Украины условиях в конце 2024 года. Реагируя на это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое намерение «абсолютно нереалистичным».

15 октября экс-глава правительства Украины Николай Азаров заявил, что Запад уничтожает Украину, не жалея на это средств, и это происходит с одобрения самих украинцев. Он напомнил, что в 2013 году правительство Украины подсчитало, что для вступления в ЕС стране необходимо потратить около $160 млрд на развитие и модернизацию промышленности. Однако Евросоюз предложил выделить только $1 млрд, напомнил Азаров.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.