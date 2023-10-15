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Экс-премьер Украины заявил об уничтожении страны Западом

Экс-премьер Украины Азаров: Запад уничтожает Украину, не жалея на это средств
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Запад уничтожает Украину, не жалея на это средств, и это происходит с одобрения самих украинцев. Такое мнение в воскресенье, 15 октября, высказал экс-глава правительства республики Николай Азаров.

В 2013 году правительство Украины подсчитало, что для вступления в ЕС стране необходимо потратить около $160 млрд на развитие и модернизацию промышленности. Однако Евросоюз отказался помочь, предложив выделить только $1 млрд, напомнил Азаров.

При этом те же $160 млрд Запад потратил на помощь Киеву в ходе его конфликта с Москвой. Так, порядка $100 млрд выделило административно-бюджетное управление США и около $60 млрд передали страны Евросоюза, подчеркнул бывший украинский премьер.

«Западные хозяева умерщвляют Украину. Что самое ужасное, делают они это под аплодисменты и поддержку самих украинцев», — написал Азаров в своем Telegram-канале.

Граждане Украины не понимает, что западные страны готовы выделить любые деньги, чтобы украинские мужчины продолжали гибнуть в угоду целям и геополитическим интересам Вашингтона и Брюсселя, резюмировал экс-глава правительства республики.

«Союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца»
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5 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что намерение Запада воевать до последнего украинца является нескрываемым и самим украинцам скоро это перестанет нравиться. Таким образом он прокомментировал слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, заявившей днем ранее, что поддержка Украины — это «очень дешевый способ» сдерживания Москвы и обеспечения безопасности НАТО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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