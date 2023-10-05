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В Кремле прокомментировали заявление Нидерландов об Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Намерение Запада воевать до последнего украинца является нескрываемым, и самим украинцам скоро это перестанет нравиться, заявил в четверг, 5 октября, в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Украинцев продолжают использовать как «дешевых» солдат, отметил он.

«Намерения продолжать воевать до последнего украинца уже фактически не скрывают. Рано или поздно украинцы сами начнут слышать эти слова в ином свете для себя, и им это перестанет нравиться», — резюмировал Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, заявившей накануне, что поддержка Украины — это «очень дешевый способ» сдерживания Москвы и обеспечения безопасности НАТО.

«Союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца»
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22 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ отметил, что западные союзники Киева готовы противостоять России до последнего украинца. При этом мобилизационный резерв Украины безграничным не является, отметил российский лидер.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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