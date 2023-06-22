Путин заявил о готовности Запада противостоять РФ до последнего украинца

Западные союзники Украины готовы противостоять России до последнего украинца. Об этом в четверг, 22 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

«Технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а мобилизационный резерв безграничным не является. И похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца», — заявил президент.

Он также отметил, что наступательный потенциал и стратегический резерв Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока не исчерпаны, и это должно учитываться при выстраивании боевой работы.

Ранее в ходе совещания секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев доложил Путину, что потери ВСУ в период контрнаступления составили более 13 тыс. человек и 246 танков, в том числе 13 западных.

21 июня Путин после встречи с выпускниками военных вузов заявил, что по состоянию на ночь того дня ВСУ с начала контрнаступления потеряли 245 танков и 678 бронемашин.

Ранее, 13 июня, Путин на встрече с военкорами сообщил, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор. При этом, по его словам, ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

В закрытой части общения с военкорами президент отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах».

Позднее, 16 июня, в ходе выступления на ПМЭФ-2023 Путин также указал на значительные потери украинских войск и добавил, что Украина с начала контрнаступления уже потеряла 186 танков и 418 бронемашин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.