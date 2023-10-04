В Нидерландах назвали Украину дешевым способом борьбы с Россией

Помощь Киеву в конфликте с Россией является доступным способом сдерживания «российской угрозы», заявила министр обороны Нидерландов в ходе выступления на Варшавском форуме безопасности Кайса Оллонгрен 3 октября.

«Поддержка Украины — это очень дешевый способ убедиться в том, что Москва не представляет угрозы для НАТО», — передает ее слова издание Anadolu Ajansi.

Страны Запада вряд ли будут спонсировать Киев в длительной перспективе, потому что США могут перестать выделять средства для Украины на фоне внутренних проблем, добавила глава ведомства.

Ранее Кайса Оллонгрен заявила, что европейские страны сталкиваются с проблемами увеличения производства для своей оборонной промышленности на фоне поставок вооружений Украине.

Указывая на проблемы, она добавила, что не собирается отказываться продолжать финансовую и военную поддержку Киева, так как, по ее словам, украинский конфликт несет «всеобщую опасность».

Ранее, 1 октября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил глубокое удивление решению США не включать помощь Украине во временный бюджет.

Он заявил, что Брюссель не только продолжит поддерживать Киев, но и рассчитывает увеличить объемы поддержки и принять соответствующее решение до конца года.

1 октября президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней (до 17 ноября 2023-го), в который не входит помощь Украине. Таким образом, в США предотвращена приостановка работы правительства.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.