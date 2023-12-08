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В США заявили об ожидании от РФ «приемлемых переговоров для Украины»

Файнер: США задумали дилемму для России по диалогу с Украиной к концу 2024 года
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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США добиваются того, чтобы Россия пошла на переговоры по урегулировании ситуации на Украине на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года. Об этом 7 декабря сообщил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Отмечается, что эти условия должны быть не только выгодны Украине, но и отвечать требованиям Устава ООН в части суверенитета и территориальной целостности страны.

Вашингтон хочет, чтобы Москва выбрала: либо вариант с переговорами, либо Россия будет «иметь дело с более сильной Украиной», которая опирается на сильную промышленную базу в США и Европе и внутри самой страны.

«Это очень сложный стратегический выбор. Не знаю, что в конечном счете решат россияне. Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», — заключил заместитель президента по национальной безопасности.

Советник американского лидера подчеркнул, что после 2024 года США нарастит объемы производства военно-промышленной базы и проведет работу с украинцами для увеличения роста уже их военно-промышленной базы. Файнер полагает, что тем самым через год-полтора США будут иметь уже более прочный фундамент, в отличие от того, который есть сейчас.

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7 декабря Китай призывал Европейский союз к проведению диалога с Россией по конфликту на Украине и безопасности в Европе.

Накануне, 6 декабря, в Белом доме заявили, что переговоры с Россией должны обладать приемлемостью для Украины.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация по защите Донбасса продолжается, так как Запад и Украина отвергают политико-дипломатические средства урегулирования конфликта.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Западе «слышны голоса» в пользу переговоров с Россией, хотя он лично не чувствует от партнеров принуждения к диалогу с Москвой. За день до этого Зеленский посетовал, что Украина «выпала из фокуса внимания мировой общественности».

27 ноября заместитель украинского министра юстиции Ирина Мудра заявила, что Киев не пойдет на мирное соглашение с Москвой без выплаты репараций. В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Известиям», что если соглашение будет обуславливаться выплатой репараций, то для РФ переговорный процесс не может начаться.

До этого, 24 ноября, депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, что в 2022 году экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. Украинский политик добавил, что Киев также не согласился на прекращение боевых действий, поскольку «это противоречит его Конституции, где прописан блоковый статус» страны.

22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, в то время как Киев публично выступил против диалога с Москвой и Зеленский подписал указ, запрещающий вести такие переговоры. Позднее, 1 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва не наблюдает никаких сигналов от Киева и его западных партнеров, которые свидетельствовали бы о готовности к мирному урегулированию конфликта.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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