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Сюжет:

В раде рассказали о призыве Лондона не подписывать мир с Россией в 2022 году

Арахамия: Джонсон отговорил Украину закончить конфликт с Россией в 2022 году
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Фото: ТАСС/БелТа/Максим Гучек
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Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. Такое заявление сделал в пятницу, 24 ноября, глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в эфире телеканала «1+1».

Он рассказал, что весной 2022 года Россия озвучила условия прекращения огня. В том случае, если бы Украина пошла на них, конфликт мог бы прекратиться.

«Они (россияне. — Ред.) были готовы закончить военный конфликт, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основной пункт», — приводит его слова издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Далее, отвечая на вопрос, почему Украина не согласилась на такие условия, он заявил, что одной из причин был призыв Джонсона «давайте будем просто воевать», который тот озвучил, когда посетил Киев. Бывший премьер тогда указал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать, добавил Арахамия.

Украинский политик добавил, что Киев также не согласился на прекращение боевых действий, поскольку «это противоречит его Конституции, где прописан блоковый статус» страны.

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Ранее в тот же день экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что глава британского МИДа Дэвид Кэмерон вынуждал президента Украины Владимира Зеленского к заключению мира с РФ, в частности угрожал отзывом его личной охраны. Он также подчеркнул, что британцы фактически имеют контроль над охраной, которая окружает Зеленского.

22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

До этого, 20 ноября, Зеленский заявил, что исключает дружбу с РФ. Он выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии.

В середине октября Путин заявлял, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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