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В США допустили лишение Зеленского охраны из-за отказа от переговоров

Макговерн: Британия может оставить Зеленского без личной охраны
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон вынуждал президента Украины Владимира Зеленского к заключению мира с РФ, в частности, угрожал отзывом его личной охраны. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Британцы фактически имеют контроль над охраной, которая окружает Зеленского <...> Кэмерон, вероятно, мог заявить, что у них больше нет денег и они должны отозвать обратно предоставленных ему телохранителей», — подчеркнул он.

Как отметил Макговерн, визиты различных западных официальных лиц в Киев нужны были для того, чтобы уведомить местные власти об истощении оказываемой финансовой помощи.

В США признали отсутствие у ВСУ возможности вытеснить Россию из Донбасса

22 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Ранее, 20 ноября, Зеленский выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он подчеркнул, что исключает дружбу с РФ.

14 ноября в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру Макговерн указал, что Путин будет вести переговоры с Зеленским лишь с позиции силы. По его мнению, у Путина больше нет доверия к партнерам по переговорам.

До этого, 9 ноября, обозреватель издания Responsible Statecraft Тед Снайдер сообщил, что Зеленский вскоре может согласиться на переговоры из-за давления со стороны США.

18 октября Путин заявлял, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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