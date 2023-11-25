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Сюжет:

В США признали отсутствие у ВСУ возможности вытеснить Россию из Донбасса

Бен Шапиро: ВСУ не имеют возможности вытеснить РФ из Донбасса и Крыма
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Вооруженный силы Украины (ВСУ) не имеют возможности вытеснить армию ВС РФ из Донбасса и Крыма. Об этом 23 ноября сообщил политический обозреватель Бен Шапиро на своем YouTube-канале.

«Я был бы совершенно счастлив продолжать финансировать украинцев, если бы они действительно были способны вытеснить русских из Донбасса и Крыма. Они не продемонстрировали никакой способности сделать это», — сказал обозреватель.

Отмечается, что он также подчеркнул, что США «попросту выбрасывают деньги».

Соединенные Штаты обещали поддерживать Украину до тех пор, пока ситуация не зайдет в тупик. Шапиро счел, что этот момент настал.

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Ранее, 10 ноября, в США заявили о фактическом проигрыше Украины в конфликте с Россией. Американский политолог Скотт Беннетт сказал, что Украина с самого начала была обречена на поражение и все это знали, и те из нас, кто смотрел на экономические показатели России и смотрели на Украину, понимали, что это неизбежно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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