Украина изначально была обречена на провал в конфликте с Россией, фактически она уже проиграла. Об этом 10 ноября заявили эксперты из США в беседе с «Известиями».

Так они прокомментировали заявление экс-начальника военного комитета НАТО генерала Харальда Куята о том, что РФ в ходе летней оборонительной кампании нанесла украинской армии серьезный ущерб.

«Украина с самого начала была обречена на поражение. Мы все это знали. Те из нас, кто смотрел на экономические показатели России и смотрели на Украину, понимали, что это неизбежно. Мы знали, что Россия победит», — сказал американский политолог Скотт Беннетт.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уничтожил 500 тыс. молодых людей без необходимости. Эксперт отметил, что различные фигуры вокруг украинского лидера начинают произносить те же слова о проигрыше в конфликте.

«В конце концов реальность догнала заблуждения и фантазии, которыми Соединенные Штаты опьянили украинское политическое руководство. Но теперь опьянение прошло. Теперь небо чистое, и они видят, что победы не будет», — указал Беннетт и предположил, что власть Зеленского будет полностью подорвана примерно через две-четыре недели.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер заметил, что к словам Куяты стоит прислушаться. По его мнению, тот говорит правду о том, что Украина уже фактически проиграла в конфликте с РФ. Риттер указал, что столкновение «не закончится завтра», но исход уже понятен.

«Он [Куята] думает, что Россия собирается взять Одессу и соединить ее с Новороссией и Херсоном. Но [президент РФ Владимир] Путин, когда говорил об этом во всех своих речах, насколько я помню, ни разу о таких планах не говорил. Это не значит, что Россия не может этого сделать, но у нее есть задачи важнее — восстановить экономику в новых регионах и выгнать украинских военных оттуда», — подчеркнул Риттер.

Он добавил, что сейчас проблема состоит в том, что «многие люди полностью слепы в отношении Украины». По его мнению, они продолжают врать себе о том, что происходит в мире, а правда им не нужна.

Ранее, 30 октября, американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал украинского контрнаступления стал настоящей катастрофой для Киева. Эксперт отметил, что тема конфликта ушла на второй план в повестке западной прессы из-за неудач украинских войск.

Французская газета Le Monde 26 октября также обратила внимание на то, что армия Украины не добиваются успехов в контрнаступлении и им не удается прорвать хорошо организованную российскую линию обороны. В статье подчеркивалось, что РФ обладает ресурсами, позволяющими ей вести длительное противостояние, несмотря на санкции западных стран.

Президент России Владимир Путин 15 октября оценил потери Украины в контрнаступлении, заявив, что они оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. До этого, 5 октября, глава государства указал, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.