Россия в ходе летней оборонительной кампании нанесла Вооруженным силам Украины (ВСУ) серьезный ущерб. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу HKCM экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят.

«В действительности ситуацию можно описать следующим образом, потери ВСУ непомерны, особенно во время наступления», — отметил Куят.

При этом, по его словам, ВС РФ, напротив, использовали оборонительную тактику и перешли к стратегической обороне. Куят сказал, что цель российской армии заключается не в удержании территорий любой ценой, а в уничтожении ВСУ. В этом плане он считает, что ВС РФ придерживаются правила прусского военачальника Карла фон Клаузевица, которое гласит: обезоружь врага — и тогда всё остальное случится практически само по себе. Экс-командующий войсками НАТО выразил мнение, что именно этого ВС РФ и достигли, и теперь речь идет об активной обороне.

За время украинского контрнаступления России удалось накопить резервы для организации собственного наступления. Куят указал, что на участке фронта возле Лимана и Купянска уже успешно предпринимаются некоторые попытки. По его предположениям, в какой-то момент ВС РФ начнут мощное наступление, так как в тылах сосредоточены огромные силы.

Экс-командующий войсками НАТО выразил мнение, что российская армия попытается закрепиться на занятых позициях и выйти на бывшие административные границы Донецкой и Луганской Народных Республик. Однако, он отметил, что также важны два других региона — Запорожская и Херсонская области. Кроме того, Куят считает, что российские силы попытаются взять Одессу, а после предпримут попытку дойти до Приднестровья. Он подчеркнул, что это «минимальный вариант».

Ранее, 30 октября, американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал украинского контрнаступления стал настоящей катастрофой для Киева. Эксперт отметил, что тема украинского конфликта ушла на второй план в повестке западной прессы из-за неудач ВСУ.

28 октября в пресс-службе посольства России в Вашингтоне отметили, что администрация США вбрасывает «совершенно чудовищные фейки», чтобы найти оправдание ВСУ, которые провалили свое контрнаступление.

Французская газета Le Monde 26 октября также обратила внимание на то, что ВСУ не добиваются успехов в контрнаступлении и им не удается прорвать хорошо организованную российскую линию обороны. В статье подчеркивалось, что РФ обладает ресурсами, позволяющими ей вести длительное противостояние, несмотря на санкции западных стран.

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале Judging Freedom 20 октября заявил, что ВСУ могут потерпеть окончательное поражение с наступлением холодов. Президенту США Джо Байдену придется признать, что ошибался, когда полагал, что Россия якобы проигрывает, наоборот, РФ побеждает, добавил он.

18 октября бывший американский дипломат Час Фриман сообщил, что ВСУ уже потеряли две армии, а сейчас теряют третью, пока пытаются прорваться через оборону российских войск, а Россия тем временем находится в разгаре подготовки наступления.

Президент России Владимир Путин 15 октября оценил потери Украины в контрнаступлении, заявив, что они оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках боевых действий, и российская армия об этом знает и реагирует соответствующим образом, добавил глава государства.

До этого, 5 октября, Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся. Также в ходе выступления он сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.