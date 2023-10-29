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Сюжет:

Экс-агент ЦРУ заявил о возможном поражении ВСУ в ближайшие месяцы

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ВСУ могут потерпеть поражение с наступлением холодов
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Фото: REUTERS/Yevhen Titov
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерпеть окончательное поражение с наступлением холодов. Об этом 28 октября заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале Judging Freedom.

«Думаю, что русские могут перейти на другую сторону реки Днепр, как только наступит мороз, а это примерно через месяц уже возможно», — отметил он.

По словам Макговерна, президенту США Джо Байдену придется признать, что ошибался, когда полагал, что Россия якобы проигрывает, наоборот, РФ побеждает.

Экс-аналитик ЦРУ указал, что в ближайшие месяцы ВСУ могут потерпеть окончательное поражение, и даже если американский конгресс одобрит новый пакет военной помощи Украине, это не изменит расклада сил на фронте.

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Ранее, 27 октября, бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону отметил, что российская армия в настоящий момент проводит такие операции, которые окончательно ликвидируют украинские войска в недалеком будущем. По его словам, на фоне активных действий систем противовоздушной обороны РФ многие пилоты ВСУ отказались взлетать на своих истребителях. По его словам, зенитные ракетные комплексы российских сил моментально их уничтожают.

Ранее, 15 октября, президент России Владимир Путин указал на то, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. 18 октября он добавил, что контрнаступление ВСУ на херсонском направлении безрезультатно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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