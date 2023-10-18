Путин назвал безрезультатным наступление ВСУ на херсонском направлении

Президент России Владимир Путин в среду, 18 октября, заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении безрезультатно.

Он отметил, что контрнаступательные действия киевского режима на херсонском направлении были давно анонсированы и ожидаемы.

«Результата нет пока. Потери есть, результата нет. Так же, как было на запорожском, на других направлениях», — отметил российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.

Глава государства также подчеркнул, что США всё больше втягиваются в конфликт на Украине, и назвал эти действия Вашингтона ошибкой. Кроме того, их активность на Ближнем Востоке, в частности отправка двух авианосных группировок в район Средиземного моря, только «накаляет атмосферу», добавил Путин.

17-18 октября президент РФ находится в Пекине с двухдневным визитом в рамках форума «Один пояс — один путь». 18 октября в столице КНР состоялись переговоры лидеров России и Китая, сначала они проходили в открытом формате, а затем в узком составе.

Ранее, 15 октября, Путин сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. Президент уточнил, что улучшение позиций происходит в том числе на купянском, запорожском и авдеевском направлениях, а также поблагодарил российских военнослужащих за их мужество и героизм.

До этого, 5 октября, глава государства, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся. Также в ходе выступления он сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.