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«На многих участках нам удается улучшить тактическое положение»

Шойгу рассказал Путину о продвижении в зоне спецоперации и оценил потери ВСУ
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские войска сохраняют устойчивое положение в зоне спецоперации на Украине, тем временем ВСУ за контрнаступление потеряли сотни танков, около 1,5 тыс. бронемашин и понесли серьезные потери в живой силе. Об этом стало известно на оперативном совещании Владимира Путина 16 октября. При этом на самых напряженных направлениях выстроена глубокая оборона, заявил министр обороны Сергей Шойгу. В этот же день глава государства дал старт движению по дорожным объектам в пяти регионах, в частности — по мосту в районе «Азовстали» в Мариуполе. Как сегодня выполняют дорожные работы в России и ждать ли новых международных транспортных коридоров, — в материале «Известий».

Противник понес большие потери

В преддверии своего двухдневного визита в Китай российский лидер 16 октября решил провести несколько внутрироссийских мероприятий. Центральным из них стало совещание по оперативным вопросам, в котором принимали участие в том числе постоянные члены Совета безопасности РФ. Часть разговора была посвящена ситуации в зоне СВО. Основным докладчиком выступил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, вооруженные силы Украины пытаются наступать на разных направлениях, но они сталкиваются с российской активной обороной. В целом обстановка выглядит устойчиво и уверенно и войска ведут очень профессиональные действия, подчеркнул он.

На многих участках нам удается улучшить тактическое положение. Нигде фактически не допущено какое-либо продвижение, — сказал Сергей Шойгу.

На самых напряженных направлениях «выстроена достаточно глубокая и глубокоэшелонированная» оборона, подчеркнул он. ВСУ всё же не удалось достичь существенного успеха ни в одной из наступательных кампаний, включая весеннюю, летнюю и текущую осеннюю, отметил министр.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание, на котором обсуждается ход специальной военной операции

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание, на котором обсуждается ход специальной военной операции

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

После начала летней кампании 4 июня противник понес, если не сказать существенные, то большие, серьезные потери в живой силе, в технике — это сотни танков, 1,5 тыс. боевых бронированных машин, — заявил Сергей Шойгу.

Однако недооценивать ситуацию не стоит: украинская армия по-прежнему остается опасным противником, какие бы потери она ни понесла во время проваленного контрнаступления, считает первый зампредседателя комитета по обороне ГД Алексей Журавлев. Даже с учетом потерянных территорий и населения на Украине проживает до 30 млн человек, а это гигантский мобилизационный потенциал, подчеркнул он.

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— Кроме того, не прекращаются поставки западного вооружения, и, судя по канонаде близ линии фронта, все рассказы о нехватке снарядов у ВСУ — не более чем домыслы диванных экспертов. Запад прекратит эту поддержку лишь в случае, если окончательно поймет, что у киевского режима нет ни единого шанса в этом противостоянии и бросать деньги в топку попросту невыгодно, — сказал «Известиям» депутат.

Обсудили на совещании и ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Президент заявил о переговорах, которые он ведет с коллегами из региона.

Разрушения в секторе Газа

Разрушения в секторе Газа, 16 октября 2023 года

Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Новые дороги

Вопросы обороны и безопасности в этот день были не единственными в повестке президента. Владимир Путин из резиденции в Ново-Огарево по видеосвязи дал старт движению по новым и реконструированным дорожным объектам в пяти регионах РФ. В их числе — мост через реку Кальмиус в Мариуполе, участки автодорог Р-217 «Кавказ» в Дагестане, Р-242 Пермь – Екатеринбург, мост через реку Свирь в Ленинградской области и развязки на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Подобный массовый запуск далеко не случаен. Он приурочен к прошедшему 15 октября Дню работника дорожного хозяйства. После того как машины торжественно проехали по открывшимся трассам, президент обратился к участникам церемонии и поздравил всех с профессиональным праздником.

Дорожное хозяйство — одна из значимых отраслей отечественной экономики. И очень важно, что дорожные строители уверенно реализуют намеченные планы, обеспечивают высокий темп развития дорог, в том числе магистралей в составе опорной сети дорог и международных транспортных коридоров, — подчеркнул он.

К примеру, трасса «Кавказ», которая связывает Владикавказ с Грозным и Махачкалой, выходит к границам Азербайджана. Ее модернизация будет продолжена, чтобы обеспечить необходимое развитие стратегически важного коридора «Север – Юг». Глава государства сообщил, что в недавнем разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсуждал создание этого транспортного коридора.

Полезными для россиян станут и другие дорожные объекты. Так, развязки на трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика позволят не только разгрузить город, но и ускорить движение на туристических маршрутах. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, число туристов в Геленджике с начала 2023 года выросло на 8%, превысив 3 млн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отчасти благодаря развитию транспортной инфраструктуры.

Строительные работы по восстановлению пост-моста около металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Строительные работы по восстановлению моста около металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Одним из наиболее ожидаемых объектов стал двухполосный мост возле «Азовстали» в Мариуполе, который переходит в дорогу, ведущую в Крым. Он обеспечивает транспортное, в том числе трамвайное сообщение между Центральным и Левобережным районами Мариуполя. Глава ДНР Денис Пушилин на открытии заявил, что пропускная способность коридора увеличилась в три раза — ранее она оценивалась в 5 тыс. транспортных средств в сутки, теперь — 15 тыс.

Как рассказала «Известиям» сенатор от региона Наталья Никонорова, в рамках восстановления объектов дорожной инфраструктуры в ДНР в 2023 году идет ремонт автомобильных дорог разного значения общей протяженностью 377,84 км. На сегодня выполнено свыше 358 км (95%).

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В целом Владимир Путин положительно оценил темпы обновления дорог в стране: уже построено и отремонтировано более 10 тыс. км дорог, всего в 2023 году — 31 тыс. км, притом что в прошлом году этот показатель достигал 29 тыс. км. Ни один российский регион за последние годы не сорвал план намеченных дорожных работ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на церемонии открытия. Более того, по итогам года в РФ будет отремонтировано около 180 млн кв. м дорог и это лучший результат за всю историю страны, подчеркнул он.

Сегодня в России главными направлениями работы для местной власти остаются расширение существующих трасс, строительство новых развязок, дорог и направлений. В приоритете также создание обходов через населенные пункты и мостов через реки и железные дороги, считает член общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков.

Укладка асфальта при строительстве федеральной трассы М-5 «Урал»

Укладка асфальта при строительстве федеральной трассы М-5 «Урал»

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Еще одним фокусом становятся новые скоростные направления. Это крайне важно для страны с учетом наших расстояний. Это дает и экономический эффект. Новые рабочие места, загрузка производств — это, при повышении скорости, снижение издержек при перевозке грузов, связанность территорий и сокращение пробегов. Развитие туризма и повышение привлекательности регионов, — пояснил «Известиям» эксперт.

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Однако всё еще остаются насущными проблемы с пробками. По словам Андрея Мухортикова, разгрузку подобного трафика можно проводить на однополосных дорогах более дешевым способом. К примеру, настройкой светофоров и изменением схемы дорожной разметки. Сегодня такие меры уже принимают в Москве и Подмосковье, чей опыт стоит распространять по всей стране. «Это снимет значительную часть проблем, связанных с пробками и безопасностью, и получится решить быстро и недорого, чтобы концентрировать средства на больших масштабных проектах», — заключил он.

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