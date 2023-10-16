Российские войска сохраняют устойчивое положение в зоне спецоперации на Украине, тем временем ВСУ за контрнаступление потеряли сотни танков, около 1,5 тыс. бронемашин и понесли серьезные потери в живой силе. Об этом стало известно на оперативном совещании Владимира Путина 16 октября . При этом на самых напряженных направлениях выстроена глубокая оборона, заявил министр обороны Сергей Шойгу. В этот же день глава государства дал старт движению по дорожным объектам в пяти регионах, в частности — по мосту в районе «Азовстали» в Мариуполе . Как сегодня выполняют дорожные работы в России и ждать ли новых международных транспортных коридоров, — в материале «Известий».

Противник понес большие потери

В преддверии своего двухдневного визита в Китай российский лидер 16 октября решил провести несколько внутрироссийских мероприятий. Центральным из них стало совещание по оперативным вопросам, в котором принимали участие в том числе постоянные члены Совета безопасности РФ. Часть разговора была посвящена ситуации в зоне СВО . Основным докладчиком выступил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, вооруженные силы Украины пытаются наступать на разных направлениях, но они сталкиваются с российской активной обороной . В целом обстановка выглядит устойчиво и уверенно и войска ведут очень профессиональные действия, подчеркнул он.

— На многих участках нам удается улучшить тактическое положение. Нигде фактически не допущено какое-либо продвижение , — сказал Сергей Шойгу.

На самых напряженных направлениях «выстроена достаточно глубокая и глубокоэшелонированная» оборона , подчеркнул он. ВСУ всё же не удалось достичь существенного успеха ни в одной из наступательных кампаний, включая весеннюю, летнюю и текущую осеннюю, отметил министр.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание, на котором обсуждается ход специальной военной операции Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

— После начала летней кампании 4 июня противник понес, если не сказать существенные, то большие, серьезные потери в живой силе, в технике — это сотни танков, 1,5 тыс. боевых бронированных машин , — заявил Сергей Шойгу.

Однако недооценивать ситуацию не стоит: украинская армия по-прежнему остается опасным противником, какие бы потери она ни понесла во время проваленного контрнаступления, считает первый зампредседателя комитета по обороне ГД Алексей Журавлев. Даже с учетом потерянных территорий и населения на Украине проживает до 30 млн человек, а это гигантский мобилизационный потенциал, подчеркнул он.

— Кроме того, не прекращаются поставки западного вооружения, и, судя по канонаде близ линии фронта, все рассказы о нехватке снарядов у ВСУ — не более чем домыслы диванных экспертов . Запад прекратит эту поддержку лишь в случае, если окончательно поймет, что у киевского режима нет ни единого шанса в этом противостоянии и бросать деньги в топку попросту невыгодно, — сказал «Известиям» депутат.

Обсудили на совещании и ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Президент заявил о переговорах, которые он ведет с коллегами из региона.

Разрушения в секторе Газа, 16 октября 2023 года Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Новые дороги

Вопросы обороны и безопасности в этот день были не единственными в повестке президента. Владимир Путин из резиденции в Ново-Огарево по видеосвязи дал старт движению по новым и реконструированным дорожным объектам в пяти регионах РФ . В их числе — мост через реку Кальмиус в Мариуполе, участки автодорог Р-217 «Кавказ» в Дагестане, Р-242 Пермь – Екатеринбург, мост через реку Свирь в Ленинградской области и развязки на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Подобный массовый запуск далеко не случаен. Он приурочен к прошедшему 15 октября Дню работника дорожного хозяйства. После того как машины торжественно проехали по открывшимся трассам, президент обратился к участникам церемонии и поздравил всех с профессиональным праздником.

— Дорожное хозяйство — одна из значимых отраслей отечественной экономики . И очень важно, что дорожные строители уверенно реализуют намеченные планы, обеспечивают высокий темп развития дорог, в том числе магистралей в составе опорной сети дорог и международных транспортных коридоров, — подчеркнул он.

К примеру, трасса «Кавказ», которая связывает Владикавказ с Грозным и Махачкалой, выходит к границам Азербайджана . Ее модернизация будет продолжена, чтобы обеспечить необходимое развитие стратегически важного коридора «Север – Юг». Глава государства сообщил, что в недавнем разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсуждал создание этого транспортного коридора.

Полезными для россиян станут и другие дорожные объекты. Так, развязки на трассе М-4 «Дон» в районе Геленджика позволят не только разгрузить город, но и ускорить движение на туристических маршрутах . По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, число туристов в Геленджике с начала 2023 года выросло на 8%, превысив 3 млн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отчасти благодаря развитию транспортной инфраструктуры.

Строительные работы по восстановлению моста около металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Одним из наиболее ожидаемых объектов стал двухполосный мост возле «Азовстали» в Мариуполе , который переходит в дорогу, ведущую в Крым. Он обеспечивает транспортное, в том числе трамвайное сообщение между Центральным и Левобережным районами Мариуполя. Глава ДНР Денис Пушилин на открытии заявил, что пропускная способность коридора увеличилась в три раза — ранее она оценивалась в 5 тыс. транспортных средств в сутки, теперь — 15 тыс.

Как рассказала «Известиям» сенатор от региона Наталья Никонорова, в рамках восстановления объектов дорожной инфраструктуры в ДНР в 2023 году идет ремонт автомобильных дорог разного значения общей протяженностью 377,84 км. На сегодня выполнено свыше 358 км (95%).

В целом Владимир Путин положительно оценил темпы обновления дорог в стране: уже построено и отремонтировано более 10 тыс. км дорог, всего в 2023 году — 31 тыс. км , притом что в прошлом году этот показатель достигал 29 тыс. км. Ни один российский регион за последние годы не сорвал план намеченных дорожных работ , заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на церемонии открытия. Более того, по итогам года в РФ будет отремонтировано около 180 млн кв. м дорог и это лучший результат за всю историю страны, подчеркнул он.

Сегодня в России главными направлениями работы для местной власти остаются расширение существующих трасс, строительство новых развязок, дорог и направлений. В приоритете также создание обходов через населенные пункты и мостов через реки и железные дороги, считает член общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков.

Укладка асфальта при строительстве федеральной трассы М-5 «Урал» Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— Еще одним фокусом становятся новые скоростные направления. Это крайне важно для страны с учетом наших расстояний. Это дает и экономический эффект . Новые рабочие места, загрузка производств — это, при повышении скорости, снижение издержек при перевозке грузов, связанность территорий и сокращение пробегов. Развитие туризма и повышение привлекательности регионов, — пояснил «Известиям» эксперт.

Однако всё еще остаются насущными проблемы с пробками. По словам Андрея Мухортикова, разгрузку подобного трафика можно проводить на однополосных дорогах более дешевым способом. К примеру, настройкой светофоров и изменением схемы дорожной разметки. Сегодня такие меры уже принимают в Москве и Подмосковье, чей опыт стоит распространять по всей стране. «Это снимет значительную часть проблем, связанных с пробками и безопасностью, и получится решить быстро и недорого, чтобы концентрировать средства на больших масштабных проектах», — заключил он.