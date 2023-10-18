Путин рассказал подробности переговоров с Си Цзиньпином в Пекине

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином рассказал, что разговор продолжался три часа. Встреча российского и китайского лидеров прошла в Пекине во вторник, 18 октября.

Путин отметил, что в ходе беседы обсуждалась двусторонняя повестка, а также вопросы по эскалации на Ближнем Востоке.

«Три часа мы разговаривали с председателем КНР. <…> Это и вся двусторонняя повестка, много там вопросов — это и экономика, и финансы, и политическое взаимодействие, на международных площадках совместная работа. Обсуждали довольно подробно и ситуацию на Ближнем Востоке», — сказал глава государства, отметив при этом, что общие угрозы только укрепляют взаимодействие России и Китая.

Он также сообщил, что проинформировал главу КНР о ситуации, которая складывается в настоящее время на украинском треке.

Переговоры лидеров России и Китая состоялись в Пекине ранее в этот день, где Путин принимает участие в форуме «Один пояс — один путь». Сначала лидеры провели переговоры в открытом формате, а затем в узком составе. Во время переговоров с участием делегаций лидер КНР отметил, что Пекин готов сообща с Москвой обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Он констатировал, что КНР и Россия неуклонно углубляют политическое взаимодоверие, а также активно поддерживают плотное стратегическое взаимодействие.

Путин, в свою очередь, заявил, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству для достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении права каждого государства на собственную модель развития.