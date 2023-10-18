Путин отметил совместное стремление РФ и КНР к равноправному сотрудничеству в мире

Россия и Китай, как и большинство стран, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Российский лидер 18 октября принимает участие в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь».

«Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия, при уважении цивилизационного многообразия и права каждого государства на собственную модель развития», — подчеркнул Путин.

По его мнению, идея «Один пояс — один путь» логично вписывается в многосторонние усилия по укреплению созидательного и конструктивного взаимодействия в масштабах всего мирового сообщества.

В приветственной речи на открытии форума Путин также отметил, что Россия открыта к сотрудничеству и приглашает заинтересованные страны к развитию Северного морского пути, где навигация для грузовых судов ледового класса станет круглогодичной со следующего года.

«Россия не просто предлагает партнерам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше, мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии. Готовы обеспечить надежную ледовую проводку, связь и снабжение», — сказал президент РФ.

В этот же день президент России прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия международного форума «Один пояс — один путь». Путин прибыл в Китай специально для участия в форуме. Он пробудет в Пекине два дня.

Накануне, 17 октября, российский лидер провел в Пекине серию переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухе, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

Тогда же Владимир Путин провел неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым.

Кроме того, в этот день он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств пожали друг другу руки, сфотографировались и обменялись несколькими репликами.