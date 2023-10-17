Путин встретился с Токаевым и Мирзиёевым в Пекине

Президент России Владимир Путин после серии переговоров с зарубежными лидерами в Пекине провел неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Об этом 17 октября рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ходе встречи стороны продолжили обсуждение текущих вопросов, включая развитие разговоров, состоявшихся несколько дней назад в Бишкеке, отметил Песков. Его слова передает ТАСС.

Путин находится в Пекине с двухдневным визитом в рамках форума «Один пояс — один путь». У него уже состоялись встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом, с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухе, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Российский лидер также поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром. На повестке — обсуждение развития торгово-экономических связей с Россией, гуманитарных отношений между странами и внешнеполитических вопросов.

Кроме того, в этот день Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств пожали друг к другу руки, сфотографировались и обменялись несколькими репликами.

Ранее, 1 октября, Путин выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры с Си Цзиньпином в ходе форума «Один пояс — один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире.