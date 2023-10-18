Владимир Путин прибыл на форум «Один пояс — один путь»

Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь». 18 октября он выступит на церемонии с речью после председателя КНР Си Цзиньпина.

Глава государства во время церемонии фотографирования успел пообщаться с Си Цзиньпином и его супругой, а также с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Путин находится в Пекине с двухдневным визитом в рамках форума «Один пояс — один путь». Накануне у него уже состоялись встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом, с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухе, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

После серии переговоров с зарубежными лидерами в Пекине провел неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Кроме того, в этот день Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств пожали друг другу руки, сфотографировались и обменялись несколькими репликами.

Ранее, 1 октября, Путин выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры с Си Цзиньпином в ходе форума «Один пояс — один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире.