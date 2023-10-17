Орбан заявил о стремлении Венгрии поддерживать сотрудничество с Россией

Венгрия никогда не хотела противостоять России. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 17 октября, в Пекине.

«Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот. Целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимные наилучшие контакты», — сказал Орбан.

Он отметил, что, несмотря на западные санкции, введенные в отношении РФ, Будапешт заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Москвой.

«Мы заинтересованы в том, чтобы поддержат это сотрудничество, не только на уровне общения, но и на уровне экономики», — сказал венгерский премьер.

Он также выразил российскому лидеру благодарность за то, что госкорпорация «Росатом» остается «прекрасным партнером Венгрии», а также за то, что ПАО «Газпром» выполняет свои обязательства.

«Нам удалось спасти очень многое из того, чего ранее мы достигли. Надеемся, что будем продолжать», — указал Орбан.

В ходе беседы он также отметил необходимость скорейшего прекращения конфликта на Украине. По словам премьер-министра Венгрии, для всего европейского континента крайне важно, чтобы поток беженцев, санкции и боевые действия на Украине как можно скорее прекратились.

О том, что Венгрия намерена и дальше развивать сотрудничество с Россией в стратегически важных областях, исходя из своих национальных интересов, 13 октября заявлял и венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Он отметил, что венгеро-российское сотрудничество имеет большое значение для Будапешта в стратегически важных областях, добавив, что надежное энергоснабжение Венгрии не может быть гарантировано без поддержания отношений с РФ.

До этого, в конце сентября, Сийярто указал на то, что возвращение к прежним отношениям между Россией и Европой — общий интерес Москвы и Брюсселя. Кроме того, Сийярто напомнил, что Венгрия является единственной страной НАТО, которая не поставляет вооружение Украине, что является «принципиальной позицией» Будапешта.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву и усилили военную и финансовую поддержку Киева после начала спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года.