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Путин заявил о перспективах роста товарооборота между РФ и Лаосом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент РФ Владимир Путин 17 октября на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом заявил о хороших перспективах развития товарооборота между государствами.

По его словам, политические двусторонние отношения держатся на высоком уровне, однако им не хватает экономического наполнения.

«Не так давно мы встречались с вашим вице-президентом в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. У нас с вами сегодня есть возможность продлить этот диалог. Мы вас хорошо знаем в России как надежного друга», — сказал Путин, обращаясь к своему коллеге в ходе переговоров, которые проходят на полях форума «Один пояс — один путь».

Российский лидер также указал, что главы государств в одни годы учились в Санкт-Петербурге.

Путин находится в Пекине с двухдневным визитом в рамках форума «Один пояс — один путь». У него уже состоялась встречи с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом, с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухе, а также с премьер-министром Королевства Таиланд Сеттха Тхависин. На повестке обсуждение развития торгово-экономических связей с Россией, гуманитарных отношений между странами и внешнеполитических вопросов.

Во второй день визита запланировано участие президеннта в церемонии открытия форума, в российско-китайских переговорах и еще ряде двусторонних встреч.

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