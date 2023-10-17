Путин заявил об уважении и учете интересов друг друга Россией и Таиландом

Президент РФ Владимир Путин 17 октября, находясь в Пекине в рамках форума «Один пояс — один путь», провел встречу с премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином.

Российский лидер отметил, что взаимное уважение и учет интересов друг друга всегда были в основе отношений РФ и Таиланда. Кроме того, Россия и дальше будет делать всë для развития отношений с дружественной страной

«Увеличивается турпоток. За январь–сентябрь этого года Таиланд посетило почти 1 млн россиян... Со своей стороны будем делать всë, чтобы отношения развивались как можно интенсивнее и вносили бы заметный вклад в развитие наших государств», — заметил он.

В 2024–2025 годах ожидаются перекрестные годы культурных обменов и туризма России и Таиланда, напомнил Путин, указав, что на сегодняшней день 150 студентов из Таиланда учатся в РФ. Он также добавил, что стоит поработать над повышением товарооборота, который в условиях турбулентности в международных отношениях в 2022 году немного снизился.

«Я очень рассчитываю на то, что смешанная комиссия по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству внесет свой вклад в то, чтобы изменить этот тренд», — пояснил он.

До этого, 16 октября, в Таиланде утвердили новый порядок безвизового пребывания граждан России на территории государства, по которому срок будет продлен с 30 до 90 дней. Поправки начнут действовать уже с 1 ноября 2023 года, срок действия изменений продлится до 30 апреля 2024 года.

17 октября Путин также провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в своей резиденции в Пекине. По словам российского лидера, отношения двух государств на протяжении многих лет строились на основе интересов друг друга. Кроме того, у него состоялась встреча с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом.

В настоящее время российский лидер находится в Пекине с двухдневным визитом в рамках форума «Один пояс — один путь». У президента РФ запланирована встреча с лаосским лидером Тхонглуном Сисулитом. Кроме того, глава российского государства проведет переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

Во второй день визита президент примет участие в церемонии открытия форума, в российско-китайских переговорах и еще ряде двусторонних встреч.