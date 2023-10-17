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Кабмин Таиланда утвердил даты безвизового въезда россиян до 90 дней

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Таиланде утвердили новый порядок безвизового пребывания граждан России на территории государства, по которому срок будет продлен с 30 до 90 дней. Поправки начнут действовать уже с 1 ноября 2023 года, срок действия изменений продлится до 30 апреля 2024 года. Об этом говорится в протоколе заседания кабинета министров, он опубликован на сайте правительства Таиланда в понедельник, 16 октября.

«По предложению министерства иностранных дел одобрить в принципе включение РФ в список стран, перечисленных в приказе МВД об уточнении перечня стран, для владельцев паспортов или документов, заменяющих паспорта которых при временном въезде в Королевство в туристических целях действует освобождение от необходимости получения визы и разрешение на пребывание в Королевстве на срок не более 90 дней в качестве особого случая и в порядке временной меры», — сказано в тексте протокола.

Отмечается, что такие изменения были введены с целью улучшения экономического и внешнеполитического взаимодействия с РФ. Как сказано в тексте, связь между народами России и Таиланда является основой международных отношений, поэтому продление безвизового пребывания россиян в стране должно помочь упрочить эту связь.

Также в документе заявлено, что органы государственной безопасности Таиланда будут обязаны контролировать влияние этих изменений на национальную безопасность страны, а также на государственные интересы. Кроме того, МВД Таиланда и иммиграционное бюро в ближайшее время займутся внесением поправок во все необходимые приказы и правила.

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Ранее, 5 октября, представители российского посольства в Таиланде предположили, что в нынешний осенне-зимний туристический сезон общее число рейсов из РФ в Бангкок и курортные города Таиланда может достигнуть 210 в неделю.

Перед этим, 4 октября, генконсульство России в Пхукете объявило, что с 30 сентября россияне смогут увеличить период безвизового пребывания в Таиланде до 60 дней. Ранее возможность продлить срок безвизового пребывания в стране ограничивалась семью днями.

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