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Число еженедельных рейсов из российских городов в Таиланд увеличится до 210

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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По оценкам российской стороны, в нынешний осенне-зимний туристический сезон общее число рейсов из РФ в Бангкок и курортные города Таиланда может достигнуть 210 в неделю. Такими оценками с «Известиями» поделились в российском посольстве в Таиланде.

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«По оценкам российской стороны, общее число рейсов в высокий сезон может достигнуть 210. С начала этого года Таиланд посетило уже более 1 млн россиян. По нашим данным, число туристов в текущем сезоне, вероятно, приблизится, а может, и превысит доковидные показатели», — рассказали в дипмиссии.

В частности, с 29 октября рейсы по маршруту Москва – Пхукет авиакомпанией «Аэрофлот» будут осуществляться 17 раз в неделю. Возрастет и число рейсов из Москвы в Бангкок: с 30 сентября их будет семь в неделю, а уже с 1 ноября — по десять.

«Помимо этого, будет обширная региональная программа, в рамках которой сюда будут организованы рейсы из Хабаровска, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока. Авиакомпания Azur Air с 1 ноября планирует летать на Пхукет (Хабаровск, Екатеринбург, Томск, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Москва, Кемерово, Иркутск) и в Паттайю (Утапао) из Владивостока, Красноярска, Новосибирска, Кемерово, Томска, Барнаула, Иркутска», — добавили в посольстве.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян отметил, что цель таиландских властей — принять миллион российских туристов за сезон, чтобы вывести страну на второе место по популярности у россиян после ОАЭ на зимний период.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Восточный поток: РФ и Таиланд увеличат число рейсов до 210 в неделю

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