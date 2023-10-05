Восточный поток: РФ и Таиланд увеличат число рейсов до 210 в неделю

Общее число рейсов из российских городов в Таиланд в наступающий осенне-зимний период может достигнуть 210 в неделю. И на фоне того, что с начала года эту страну ЮВА уже посетило более 1 млн россиян, в нынешнем сезоне есть все шансы выйти и даже превысить доковидные показатели. Об этом «Известиям» рассказали в посольстве РФ в Таиланде. Кроме того, в дипмиссии оценили, какое количество российских граждан находится в Таиланде на более или менее постоянной основе и чего ждать от новой налоговой инициативы Бангкока.

Полетели

Таиланд никогда не считался у российских туристов такой уж далекой экзотикой и многие годы подряд был для них излюбленным местом отдыха, особенно в осенне-зимний период. В 2019-м, например, эту страну посетили 1,47 млн российских путешественников — почти сколько же, сколько и годом ранее. В последующее время на фоне пандемии COVID туризм во всем мире основательно просел, но в этом году стал заметно отыгрывать свои позиции.

В феврале посол РФ в Таиланде Евгений Томихин сообщал ТАСС, что еженедельно из России в Таиланд прибывало до 80 рейсов российских авиакомпаний. Как рассказали «Известиям» в российском посольстве в Таиланде, с начала нынешнего года эту страну Юго-Восточной Азии посетило уже более миллиона россиян.

— По нашим данным, число туристов в текущем сезоне, вероятно, приблизится, а может и превысит доковидные показатели. Мы плотно взаимодействуем с местными властями и представителями индустрии гостеприимства для обеспечения наилучшего пребывания здесь для наших граждан, — отметили в дипмиссии.

Безусловно, наращиванию турпотока будет способствовать и увеличение числа прямых рейсов между двумя странами.

— В период высокого сезона ожидается увеличение потока туристов из России в Таиланд. По оценкам российской стороны, общее число рейсов в высокий сезон может достигнуть 210 в неделю, — сказали в российском посольстве.

По данным дипмиссии, уже с 29 октября авиакомпания «Аэрофлот» начнет осуществлять по 17 рейсов в неделю по маршруту Москва – Пхукет, а рейсов между столицами двух стран Москвой и Бангкоком той же авиакомпании с 1 ноября станет по 10 в неделю.

— Помимо этого, будет обширная региональная программа, в рамках которой сюда будут организованы рейсы из Хабаровска, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока. Авиакомпания Azur Air с 1 ноября планирует летать на Пхукет из Хабаровска, Екатеринбурга, Томска, Новосибирска, Владивостока, Красноярска, Москвы, Кемерово и Иркутска и в Паттайю из Владивостока, Красноярска, Новосибирска, Кемерово, Томска, Барнаула и Иркутска, — добавили в посольстве.

— Цель таиландских властей — принять миллион российских туристов за сезон. И эти обширные планы выведут Таиланд на второе место по популярности у россиян после ОЭА на зимний период, — рассказал «Известиям» вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Однако он предположил, что полетную программу в Таиланд ожидает оптимизация, поскольку на фоне «курсовых качелей, с которыми рубль не очень справляется, покупательная способность, особенно в южных регионах России, становится слабой».

До недавнего времени граждане РФ могли оставаться в Таиланде без визы до 30 дней. Однако 4 октября генконсульство РФ на Пхукете (которое, к слову, было открыто лишь нынешним летом) сообщило со ссылкой на миграционные власти страны, что отныне все желающие смогут продлить безвизовое пребывание на дополнительные 30 дней. Ранее этот срок составлял неделю.

Отметим, что на туристический сектор приходится 18% таиландского ВВП. И в последнее время власти страны сделали немало, для того чтобы эта отрасль поспособствовала восстановлению экономики после пандемии. Согласно расчетам управления по туризму Таиланда, к концу года страну посетит 29 млн иностранных гостей (для сравнения, в доковидном 2019 году в Таиланде побывало 39 млн путешественников из-за рубежа). И одну из главных надежд на этом пути Бангкок возложил на китайцев. В конце сентября таиландские власти ввели в действие пятимесячную программу безвизовых туристических поездок для граждан КНР, а также Казахстана. И товарищи из Поднебесной тайцев не подвели: только в первые два дня действия безвиза на курорты Таиланда прилетело более 22 тыс. граждан КНР. За пять же безвизовых месяцев королевство рассчитывает принять около 2,9 млн китайских туристов.

Тайская грамота

Одновременно с упрощением жизни для гостей из-за рубежа, приносящих деньги местному бюджету, таиландские власти взялись за усложнение условий пребывания долгосрочным гостям, от кого казне особого толку не было. В сентябре правительство страны сообщило о планах ввести новый налог, который затронет всех, кто пребывает на территории королевства на основании вида на жительство или долгосрочной визы более 180 дней. С 1 января 2024 года любой иностранный заработок как граждан страны, так и резидентов будет подлежать налогообложению в самом Таиланде, даже если доход был получен за рубежом. То есть фактически, даже если человек сам себе отправит деньги с любого зарубежного счета, с этого нужно будет платить подоходный налог.

Этот закон наверняка затронет немалое число россиян, обосновавшихся в Таиланде на продолжительное время. Как утверждало агентство Al Jazeera в своем репортаже о русских обитателях Таиланда в сентябре, только за полгода 2023-го и только на Пхукет переселилось более 400 тыс. россиян.

Впрочем, эта цифра была явно сильно завышена. В российском посольстве «Известиям» сказали, что точных данных о числе российских граждан, находящихся в Таиланде на более или менее постоянной основе, нет. Но, по приблизительным оценкам, их число варьируется в пределах от 12 тыс. до 13 тыс.

— При этом также есть те, кто приезжает сюда на сезон, проводят здесь зимние месяцы. Есть те, кто, приехав сюда, дальше продолжает путешествовать. С учетом такой категории лиц здесь может быть и до 30–40 тыс. человек из России единовременно, — добавили дипломаты.

И еще предстоит прояснить, в какой степени российских граждан затронет новый закон, по которому все финансовые трансакции из-за границы будут облагаться подоходным налогом для физических лиц, если человек находится в королевстве свыше полугода. Пока официальных трактовок и правил применения этого законодательного акта еще нет и, как ожидается, детальные разъяснения будут сделаны в течение одного-двух месяцев, резюмировали в посольстве РФ.