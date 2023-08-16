Прокатили с ветерком: почему против Red Wings возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания авиакомпанией Red Wings небезопасных услуг. Речь о рейсе Анталья – Москва 13 августа. Авиакомпания объявила посадку в ситуации, когда отказала вспомогательная силовая установка (ВСУ), которая отвечает за кондиционирование салона во время стоянки. Источник «Известий» рассказал, что в подобных случаях аэропорт предоставляет внешний блок для охлаждения самолета, но сделано этого не было. В результате 406 пассажиров больше часа находились в раскаленном салоне. Следствие расценило это как угрозу их жизни. Авиакомпания должна была отправить туристов исправным резервным бортом, говорят эксперты. В Red Wings утверждают, что выполнение рейса с неработающим ВСУ не нарушает требований безопасности полетов.

Падали в обморок

Против авиакомпании Red Wings возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Следствие установило, что 13 августа ответственные за техническую эксплуатацию самолета сотрудники Red Wings приняли решение выполнить рейса Анталья – Москва «при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования», — говорится в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. На борту находилось 406 пассажиров.

Речь идет о рейсе WZ 3090. Самолет должен был вылететь в Москву 13 августа в 11:35, но запустили пассажиров в салон только в 20:00. Там стояла невыносимая духота. Спустя около получаса люди начали просить выпустить их на улицу, но это случилось только примерно через час. За это время многим пассажирам стало плохо.

Пассажиры рейса Анталья – Москва в самолете Фото: РЕН ТВ

В Сети распространились видео, где мокрые от пота пассажиры сидят в салоне, обмахиваясь своими билетами и рекламными буклетами. Дети плачут, большинство из них раздеты до белья. Как минимум одна из пассажирок упала в обморок — ей оказывали помощь на месте.

«Было очень душно в самолете, и пилот объявил о неисправности, но двери не открывали», — пожаловалась в соцсетях одна из пассажирок Юлия.

Через час командир самолета объявил о том, что желающие могут покинуть салон и улететь своим ходом. После этого часть людей потянулась к выходам.

По словам адвоката AVG Legal Алексея Гавришева, не выпускать пассажиров из раскаленного салона самолета авиакомпания не имела права.

Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин

— Если пассажир из-за задержки рейса отказывается от договора воздушной перевозки, авиакомпания обязана его выпустить. Если он не отказался от договора перевозки и остается на борту, перевозчик в любом случае обязан предоставить прохладительные напитки, — добавил он.

Примерно в 21:00 по местному времени пассажиры вышли из самолета и вернулись в здание аэропорта. Они всё же вылетели в столицу, но лишь ближе к полуночи — на том же самом самолете.

Была ли угроза жизни

Неисправная система кондиционирования в самолете — это критично, рассказал «Известиям» член комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Особенно в полете, когда температура за окном опускается до –55 °C. Здесь на ней — задача обогрева, чтобы не заморозить пассажиров и экипаж, пояснил эксперт.

Но следует различать основную систему кондиционирования (она работает именно в полете, когда включены двигатели) и вспомогательную силовую установку (ВСУ). Последняя предназначена как раз для того, чтобы охлаждать воздух во время стоянка, когда двигатели выключены.

— На земле, особенно, в жарких странах, она работает для охлаждения салона. Потому что если за окном +35, то в салоне могут быть все +70, оттого что металл нагревается, — рассказал Олег Смирнов.

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

И именно ВСУ не работала на борту Boeing-777, который выполнял рейс WZ 3090. Это признает и сама авиакомпания.

Рейс Анталья – Москва 13 августа выполнялся с «деактивированной вспомогательной силовой установкой (ВСУ)», говорится в сообщении пресс-службы Red Wings.

— Это распространенная международная практика, которая не нарушает требований безопасности полетов, — сказали в пресс-службе. — ВСУ предназначено для обеспечения запуска двигателей и энергопитания воздушного судна без использования дополнительного наземного оборудования.

«Система кондиционирования самолета была и остается исправной: в полете она функционирует за счет работы маршевых двигателей», — подчеркнули там.

Но даже если угрозы жизни не было, пассажиры просидели в раскаленном салоне самолета продолжительное время — поступать так было нельзя, уверен Олег Смирнов.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— В этой ситуации авиакомпании нужно было выпустить пассажиров из самолета, позволить им забрать багаж в аэропорту и расселить в гостиницы. После чего перевозчик должен был доставить их в пункт назначения полностью исправным резервным бортом, которого у Red Wings, судя по всему, не оказалось, — полагает он.

Новый поворот

В случаях, когда у самолета деактивирована ВСУ, обслуживающий аэропорт предоставляет внешний блок для кондиционирования самолета на время его стоянки, рассказал «Известиям» источник в авиакомпании Red Wings.

— Нам систему кондиционирования не дали, сказали: «Вы российская авиакомпания, мы к вам подходить не будем», — подчеркнул он.

Собеседник издания пояснил, что терминалами аэропорта Антальи владеют и управляют совместно немецкая и турецкая компании (Fraport AG и TAV Havalimanları), поэтому они придерживаются введенных против российских авиакомпаний санкций и не могут обслуживать самолеты, попавшие в санкционный список США.

Все три Boeing 777 Red Wings c марта 2023 года входят в этот список, убедились «Известия». При этом ранее эти машины на протяжении всего 2022 и 2023 годов совершали заграничные рейсы. Помимо трех Boeing у перевозчика есть 19 лайнеров Sukhoi SuperJet (SSJ 100), вместимость и дальность полета которых значительно ниже.

Фото: Getty Images/Mumemories

Сейчас Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего на рейсе от 13 августа, а также проверяет «иные возможные факты оказания небезопасных услуг авиакомпанией Red Wings», следует из сообщения СК.

В последние дни этот перевозчик допустил несколько длительных задержек рейсов из российских городов в Турцию, Египет, а также в обратном направлении. По сообщениям очевидцев, задержки продолжаются и 16 августа. Расписание посыпалось из-за одновременной поломки сразу двух дальнемагистральных самолетов Boeing 777, которые случились 12 и 13 августа.

Пока компании грозит штраф до 80 тыс. рублей — по ч. 1 ст. 238 УК РФ «за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей», рассказал Алексей Гавришев.

По его словам, штрафы весьма символические и никаких серьезных последствий для авиаперевозчиков такие нарушения не влекут. Приостановка деятельности авиакомпании в данном случае не предусматривается.