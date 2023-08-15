Не взлетим, не поплаваем: пассажиры Red Wings опять не улетели в Турцию

Около 800 пассажиров рейсов Москва – Шарм-эш-Шейх и Екатеринбург – Анталья авиакомпании Red Wings 15 августа не смогли вылететь на отдых. Причиной сбоев в расписании стали поломки двух Boeing-777, которые случились еще 12-13 августа. Тогда в Екатеринбурге и Анталье более чем на сутки застряли около 700 человек. Их в итоге перевезли на других самолетах. Но из-за того, что оба Boeing починить пока не удалось, начались задержки и других рейсов, которые они должны были обслуживать. Red Wings обещает перевезти всех пассажиров в течение суток. Эксперты рассказали «Известиям», что все пострадавшие вправе потребовать компенсации за «простой» как у туроператора, так и у авиакомпании.

Регистрация не открылась

Пассажиры двух рейсов авиакомпании Red Wings 15 августа не смогли вовремя улететь на отдых — на этот раз в Египет и Турцию. Чартер WZ 3061 должен был вылететь из Екатеринбурга в Анталью в 1:10 ночи. Но его отправление перенесли ровно на сутки. А еще через несколько часов неприятные новости ждали тех, кто собирался лететь на рейсе WZ 3025 в 8:00 мск из подмосковного Жуковского в египетский Шарм-эш-Шейх.

О том, что вылета не будет, пассажиры, по их утверждению, узнали уже после прибытия в аэропорт и многочасового ожидания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Должны были вылететь на этом рейсе с семьей. Сын сутки не спал в ожидании поездки. Приехали в аэропорт заранее, но в пять утра регистрация не открылась. Перевозчик сообщил о задержке рейса только в полдень, — рассказала «Известиям» туристка Оксана.

СМИ опубликовали видео, как пассажиры спят на столах в Жуковском, причем некоторые — на улице, поскольку «кондиционер внутри работает слабо». Среди них много маленьких детей, говорят очевидцы.

Пассажирам задержанного рейса предоставили прохладительные напитки и горячее питание, рассказали «Известиям» в пресс-службе Red Wings. Там отметили, что информирование о задержке рейса проводилось «по громкой связи, на табло и с помощью представителей перевозчика».

— Всем пассажирам авиакомпания предложила размещение в гостиницах c обеспечением трансфера, — сказали в компании.

Пассажиры отмененного рейса Москва – Шарм-эш-Шейх теперь должны вылететь 16 августа в 3:40.

Повторение пройденного

Это уже вторая форс-мажорная ситуация с пассажирами Red Wings за последние дни , причем они взаимосвязаны. 12 и 13 августа последовательно вышли из строя сразу два Boeing-777 авиакомпании. Из-за этого были сорваны три рейса: Анталья – Москва и Екатеринбург – Анталья – Екатеринбург. Туристы провели в аэропортах и гостиницах больше суток, их смогли вывезти рейсами другой авиакомпании.

Фото: Global Look Press/XinHua/Mustafa Kaya

Оперативно отремонтировать самолеты Red Wings не удалось, из-за этого проблемы возникли и с другими рейсами, которые они должны были обслуживать.

Гендиректор Red Wings Евгений Солодилин объяснил трудности «работой в условиях внешних санкционных ограничений на поставку запчастей», что осложняет оперативный ремонт воздушных судов.

«Мы полностью принимаем ответственность за произошедшие задержки и приносим искренние извинения всем пассажирам», — написал Евгений Солодилин в своем Telegram-канале.

Чтобы избежать других задержек рейсов, часть из них выполнят резервные самолеты авиакомпании, сообщили в Red Wings. А еще часть на коммерческой основе возьмет на себя авиакомпания «Икар».

Как вернуть деньги

Потерять целый день отдыха особенно при нынешней его стоимости — неприятно, но отчаиваться не стоит, заметил в беседе с «Известиями» адвокат AVG Legal Алексей Гавришев.

Фото: Global Look Press/XinHua/Mustafa Kaya

— За «простой» рейса положена компенсация — как организованным, так и самостоятельным путешественникам, — сказал он. — В случае переноса рейса авиакомпания обязана выплатить пассажиру в штраф в размере 25% МРОТ за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета.

Также у туриста есть право доказывать убытки, в том числе недополученный в результате задержки доход и моральный вред, добавил юрист.

— Если авиакомпания не удовлетворяет требование добровольно, можно обратиться в суд. В этом случае он обязан присудить ей сверху штраф в 50% от общей взысканной суммы, — отметил Алексей Гавришев.

Даже в большей степени защищены клиенты туроператоров.

— В случае длительной задержки рейса турист имеет право либо на продление отдыха, либо на компенсацию части стоимости турпродукта. Во втором случае сумма обычно исчисляется путем деления общей цены путевки на количество дней отдыха, — заметил юрист.

Чтобы вернуть часть денег, путешественнику нужно обратиться с соответствующим заявлением к туроператору, рассказал Алексей Гавришев. Если в компании добровольно не удовлетворят требования, то стоит пойти в суд.

Также следует действовать, если туроператор отказывается продлевать поездку из-за задержки вылета: турист вправе обратиться в суд, чтобы заставить компанию компенсировать потерянный день отдыха, резюмировал Алексей Гавришев.