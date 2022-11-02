Коллективное сознательное: почему групповые иски непопулярны у россиян

За девять месяцев 2022 года Роспотребнадзор подал 28 коллективных исков на сумму 34,7 млн рублей, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это больше, чем в 2021 и 2020 годах, но несопоставимо с практикой в других странах, где таким образом компании заставляют выплачивать миллиарды долларов. Эффективно использовать этот инструмент россиянам мешают организационные сложности и недостаточная информированность, считают эксперты. Они предлагают упростить процедуру присоединения к коллективным искам с помощью современных технологий и сервисов, в частности сайта госуслуг.

Жалуются совместно

За девять месяцев этого года территориальные органы Роспотребнадзора подали 28 групповых исков, сообщили «Известиям» в ведомстве. Исковые требования превысили 34,7 млн рублей. Четверть из них уже удовлетворена, а 21 находится на рассмотрении.

При этом за два предыдущих года таких исков было 62, из них удовлетворено 36, следует из данных Роспотребнадзора. Отсудить по ним удалось почти 27 млн рублей с учетом компенсации морального вреда.

— Рост суммы заявленных исковых требований объясняется увеличением числа истцов. С каждым годом граждане всё активнее соглашаются на участие в таких процессах, — считают в ведомстве.

Большая часть дел касается претензий в адрес российских компаний.

Например, в Красноярском крае был подан групповой иск от 47 граждан к авиакомпании «Сибирь» — по факту вынужденного отказа от авиаперевозки в связи с пандемией. Суд удовлетворил требования пассажиров на сумму 236,5 тыс. рублей.

В марте этого года потребители стали жаловаться на действия компаний, прекративших деятельность в России. Например, украинский медиасервис Megogo со 2 марта отключил автопродление подписок российских пользователей. Их деньги оказались заморожены, возврат не предусматривался.

— При анализе более чем 200 обращений установлено, что гражданам причинен материальный вред от 2 тыс. до 5 тыс. рублей в зависимости от стоимости пакета услуг. По результатам обобщения жалоб потребителей было принято решение о подготовке коллективного иска в защиту прав и законных интересов группы лиц к ООО «Мегого», — пояснили в ведомстве.

Пока готовился коллективный иск, пользователям стали возвращаться деньги. Сейчас Роспотребнадзор держит на контроле около 10 обращений от клиентов сервиса, которым до сих пор не возвратили внесенные средства.

У них больше

Инструмент коллективных исков о защите прав и законных интересов группы потребителей появился в России только в октябре 2019 года, напомнили «Известиям» юристы. До этого с такими исками в России могли обратиться только предприниматели в арбитражный суд.

Во многих других странах практика организованной защиты прав потребителей насчитывает десятилетия. Например, в США и Европе таким образом ежегодно удается отсудить сотни миллионов, а то и миллиарды долларов или евро, рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

— Суммы исков у нас и там несопоставимы. Там на этом построена целая юридическая индустрия, которая извлекает из этого серьезную прибыль, берет на себя полностью под ключ организацию всех процедур. И у корпораций в пользу граждан удается отсудить серьезные компенсации, — пояснил он.

В западных странах такие случаи даже ложатся в основу фильмов, обратил внимание председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзевецкий. В качестве примера он назвал картину «Темные воды», в которой речь идет о ситуации с исками к компании DuPont. В результате длительного расследования компания согласилась урегулировать несколько тысяч исков на сотни миллионов долларов.

— У нас подобные прецеденты с миллиардными компенсациями потребителям по коллективным искам мне пока неизвестны. Хотя со временем всё возможно, — считает Антон Недзевецкий.

Иск в один клик

В России организация коллективной защиты прав потребителей требует доработки и пока остается сложной для граждан, полагают эксперты.

— На практике мы иногда сталкиваемся с некоторой пассивностью граждан, которые могли бы присоединиться к иску. С нежеланием заявлять свою волю. С нежеланием делиться информацией и предоставлять документы. А ведь этот инструмент без волеизъявления определенного количества человек не работает, — рассказал Олег Павлов.

При этом многие до сих пор даже не знают о таком инструменте, напомнил он.

— Получается, что, с одной стороны, у нас есть важный и полезный инструмент, который доказал свою эффективность во всем мире. А с другой — в силу недостаточной информированности граждан или условного недоверия граждан он недостаточно хорошо работает, — отметил эксперт.

С другой стороны, сами юристы и адвокаты пока тоже не выработали достаточно алгоритмов по привлечению к таким искам большого количества заявителей, полагает Антон Недзевецкий.

— Для подачи коллективного иска в суд общей юрисдикции необходимо как минимум 20 человек, следует из Гражданско-процессуального кодекса РФ, — напомнил он.

Этим стараются воспользоваться юристы компаний-ответчиков, добавил Олег Павлов.

— Если юрист добьется сокращения количества истцов, то их может стать меньше необходимого минимума для подачи такого иска. Значит, дело может рассыпаться. Это одна из причин, почему люди пытаются защищаться индивидуально, — рассказал он.

Поднять популярность коллективного обращения в суды, по его мнению, помогли бы современные технологии. Эксперт предложил создать на базе сайта Роспотребнадзора или портала госуслуг сервис, который оповещал бы граждан о коллективных исках.

— Это помогло бы привлечь внимание и потенциальных истцов, потому что они могут не знать, что уже набралась группа с похожей проблемой, что иск уже готовится или подан, — отметил Олег Павлов.

Важно еще и упростить процедуру присоединения к таким коллективным требованиям, считает он.

— Ее нужно сделать в цифровой форме. Например, через те же «Госуслуги». Тогда мы получим то, на что как раз и направлен этот инструмент: с одной стороны, мы даем гражданам простую, удобную и понятную форму для защиты своих прав. С другой стороны, компании, зная, что у граждан есть такой инструмент, не захотят попадать под его действие и будут более осмотрительно соблюдать закон о защите прав потребителей, — уверен эксперт.

Сам факт появления коллективного иска в публичном доступе может стать для компаний весомым фактором, чтобы удержаться от нарушения прав потребителей.

— Этот инструмент доказал свою эффективность во всем мире. Его надо развивать с учетом современных технологий, — резюмировал Олег Павлов.

По мнению эксперта, если наладить этот процесс, сделать его понятным и доступным, объяснить людям реальные преимущества, количество коллективных исков в защиту прав потребителей возрастет.