Трудности перелета: почему возникли проблемы с возвращением туристов из Турции

Порядка 200 туристов не смогли вовремя вылететь на отдых в Турцию, и порядка 500 человек — вернуться обратно в течение 13-14 августа. Причиной стали поломки сразу двух самолетов авиакомпании Red Wings на протяжении одних суток. В итоге, часть пассажиров ждала вылета больше суток, а последний рейс, который вывезет туристов из Антальи в Екатеринбург, сможет вылететь только в ночь на 15 августа. В Red Wings «Известиям» заявили, что все пассажиры задержанных рейсов были обеспечены водой, питанием и гостиницей. Тем не менее, некоторые пассажиры заявили о намерении подать в суд. Поломки самолетов могут происходить из-за возросшей нагрузки на них, полагают эксперты — из 800 бортов, которые российские авиакомпании эксплуатировали на международных рейсах до 2022 года, сейчас летают только 240.

Долгий недолет

За последние двое суток проблемы со своевременным вылетом испытали около 700 пассажиров сразу трех рейсов авиакомпании Red Wings между Россией и Турцией . Первая сложность возникла вечером 12 августа — Boing-777 с 300 туристами должен был вылететь из Антальи в Москву в 21:30. Но пассажиров продержали в аэропорту до ночи, сообщили о поломке аэробуса, и только в районе 1:30 отвезли в отель.

13 августа были сорваны очередные два рейса. Еще один Boing-777 должен был совершить полет по маршруту Екатеринбург–Анталья–Екатеринбург, отвезти на отдых и забрать с него по 200 человек. Но борт тоже сломался и остался в Екатеринбурге.

«Задержка рейсов произошла по причине внештатной ситуации: по техническим причинам одновременно вышли из строя два воздушных судна Boing-777 из трех имеющихся в парке авиакомпании», — подтвердили «Известиям» в Red Wings.

В результате ситуация и в Анталье и в Екатеринбурге накалилась. Пассажиры рейса Анталья–Москва ждали вылета больше суток. 13 августа в 20:30 посадку, наконец, объявили, борт принял пассажиров, но в этот момент перестала работать система вентиляции. Пассажиры несколько часов провели в салоне в таких условиях.

Самолет все-таки взлетел — с неработающей системой кондиционирования — и прилетел в Москву рано утром в понедельник, 14 августа.

— Многим людям в самолете стало плохо, несколько даже потеряли сознание , — рассказали «Известиям» очевидцы, уже после приземления в аэропорту Жуковский.

По словам пресс-секретаря Red Wings Ольги Болотниковой, долгое ожидание вылета рейса в Москву было связано с тем, что в Анталью был отправлен неполный комплект запчастей для устранения поломки.

— Наши службы по опыту заказали компонент, которую нужно было заменить, но, видимо, к нему было нужно что-то еще, — объяснила представитель авиакмпании.

Поломку самолета, который должен был вылететь 13 августа из Екатеринбурга в Анталью оперативно устранить также не удалось. В связи с этим Red Wings запросил самолет у авиакомпании «Икар» . Он вылетел в Турцию в 18:30 мск 14 августа, свидетельствует онлайн-табло аэропорта Кольцово. Таким образом, задержка с вылетом составила 36 часов. Обратный рейс с застрявшими в Анталье клиентами Red Wings должен вылететь в ночь с 14 на 15 августа.

По словам представителей компании, пассажирам всех задержанных рейсов предоставлялось питание, прохладительные напитки, услуги камеры хранения, о задержках рейсов и возможном времени вылета их информировали по громкой связи, на информационных табло аэропортов, а также силами представителей организации. В Анталии в ожидании вылета в гостиницу поселили 400 человек, в Екатеринбурге — 150.

Несмотря на это, ряд пассажиров — в частности те, кто вылетел в Турцию почти на двое суток позже запланированного, заявили, что намерены требовать компенсации за сгоревшие два дня в турецком отеле.

— Туроператоры нам сказали, что можно будет продлить отдых, но только за свой счет. Мы будем обращаться к юристам, чтобы разобраться в ситуации, — рассказала пассажирка Дарья Селькина.

В Екатеринбурге на протяжении 14 августа туристы много часов находились в офисе авиакомпании, на повышенных тонах требуя ответов от ее сотрудников. В частности, часть из них настаивала на возврате средств за перелет. Как отметили в ассоциации «Турпомощь», на самолете должны были вылететь не только организованные туристы, но и индивидуальные путешественники.

«Известия» направили запросы в Минпромторг, Минтранс и Росавиацию. В Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что «внимательно следят за ситуацией, сложившейся в Анталии из-за задержки рейсов с российскими туристами», и находятся на связи с Генконсульством России в Анталии.

«Вопрос транспортировки туристов находится на контроле Росавиации, — заявили в Минэке. — Для урегулирования ситуации Росавиация рекомендовала авиакомпании оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов».

Больше поломок

Причиной поломок самолетов является плотное расписание, считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

— Если где-то что-то слетает (борт выбывает из расписания, — «Известий»), авиакомпания не может быстро закрыть эту брешь. Удивительно что в прошлом году на фоне санкций этого не произошло, и мы уже все решили, что это норма, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт. — Видимо, в Анталье нет возможности быстро отремонтировать сломавшийся борт, надо доставлять запчасти. В идеале перевозчик должен был прислать подменный, резервный борт, но они этого не сделали — у них просто нет подменного борта.

Роман Гусаров высказал предположение, что подобные поломки самолетов в дальнейшем будут учащаться.

Обслуживание и ремонт самолетов вызывают сложности у авиакомпаний, заявил зампред общественного совета при Минтрансе, председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

— Есть точечные проблемы с оперативным обслуживанием бортов в иностранных аэропортах, а также экономия со стороны авиакомпаний на поддержании температурного режима при длительных стоянках, — рассказал он «Известиям».

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил «Известиям», что сейчас из 800 эксплуатируемых российскими компаниями самолетов иностранного п роизводства, которые раньше летали за границу, рейсы выполняют только 240 бортах, что увеличило на них нагрузку.

— Кроме того, у авиакомпаний возросли затраты, в том числе на техническое обслуживание. А ослабление рубля увеличивает затраты авиакомпаний на лизинговые платежи, техническое обслуживание, — рассказал он.

Дмитрий Горин добавил, что в этом году на внутренних и международных рейсах планируется перевезти около 100 млн пассажиров, что больше, чем годом ранее.

Над материалом работали: Роман Солдатов, Анастасия Львова, Софья Темченко, Анастасия Платонова.