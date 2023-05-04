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Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий

Какие регионы рискуют потерять часть транспортного сообщения
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения господдержки. Как выяснили «Известия», на этот год субсидирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы урезали с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. Причина — в экономии по ряду расходных статей на фоне дефицита бюджета, сообщили три источника в отрасли. Больше всего отмененных рейсов в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. Но эксперты считают, что сокращение финансирования несущественное и больших негативных последствий от него не будет.

Самим надо

Правительство РФ сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы, сообщили «Известиям» три источника в авиакомпаниях и собеседник, близкий к Минтрансу.

Речь идет о субсидиях по постановлению правительства №1242. Финансирование по нему сократили с 9 млрд примерно до 7,5 млрд рублей, то есть на 1,5 млрд, сообщили два собеседника редакции. По данным третьего источника, программу урезали на 1,4 млрд рублей.

В 2022-м на нее изначально также выделяли 9 млрд рублей, но в течение года часть средств Росавиация перераспределила на другие цели. В итоге, как сообщал глава ведомства Александр Нерадько в ходе коллегии федерального агентства в марте, региональные рейсы в 2022-м просубсидировали на 7,8 млрд рублей. С этой поддержкой авиакомпании перевезли 2,7 млн пассажиров против 2,85 млн в 2021 году.

В 2023-м, как утверждают собеседники, урезание программы произошло в связи с секвестированием расходов госбюджета. Минтрансу в целом поручили сократить расходы на 5%, что вылилось в урезание размера программы по постановлению № 1242 на 17%, уточнил один из источников.

Дагестан
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Росавиация подошла к вопросу формально: убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями (полеты частично финансируются из федерального бюджета, частично — из региональных. — «Известия»). При этом в разных регионах бюджетный процесс построен по-разному. Некоторые подписывались только к концу весны – началу лета, и это не промедление. Такая практика существовала много лет, — рассказал источник в отрасли.

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В результате больше всего не вошедших в программу маршрутов оказалось в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии, уточнил он.

«Известия» направили запросы в пресс-службы администраций указанных регионов, Минтранса и правительства РФ. В Росавиации отказались от комментариев.

Начали отменять рейсы

Перевозчики уже начали корректировать свои программы и отменять запланированные рейсы после сокращения поддержки.

Полетные программы по маршрутам Нижний Новгород – Петрозаводск и Кемерово – Чита были отменены в связи с пересмотром решения Росавиации субсидировать данные линии. Оба этих маршрута отсутствовали в соглашении, направленном авиакомпании со стороны Росавиации, — сообщили «Известиям» в Nordwind Airlines.

Перевозчик также планировал выполнять рейсы во Владикавказ из Уфы и Самары на основе региональных субсидий.

Россия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— В связи с тем, что решение об их предоставлении затянулось, дальше намерений начать полетную программу дело не пошло, — уточнил представитель Nordwind.

От двух еженедельных полетов из Санкт-Петербурга в Тобольск пришлось отказаться и авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), следует из данных системы бронирования перевозчика. Рейсы выполнялись в том числе в рамках туров выходного дня. За прошлый год «Россия» перевезла в Тобольск более 17,5 тыс. пассажиров, сообщала компания.

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В пресс-службе Smartavia «Известиям» сообщили, что не отменяют заявленные в летнем расписании рейсы, но при этом приветствует поддержку государства на развитие региональных маршрутов.

В других авиакомпаниях не ответили на запросы «Известий».

Перевозчики ставятся в затруднительное положение, но при этом сокращение финансирования не драматическое и больших негативных последствий от него не будет, считает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.

— Выполнение ряда полетов, даже несмотря на наличие субсидий, достаточно трудно поддерживать на рентабельном уровне. Но в целом пересмотр программы с точки зрения оптимизации маршрутной сети назрел, и ничего драматического нет в том, что несколько сократятся рейсы, дублируемые наземным транспортом, — отметил эксперт.

При этом, по словам Олега Пантелеева, гораздо большей проблемой для отрасли в этом году станет, по-видимому, отсутствие антисанкционных субсидий в размере 100 млрд рублей.

Этот год для перевозчиков в сравнении с предыдущим окажется более тяжелым. Сейчас складывается ощущение, что рассчитывать на субсидию в 100 млрд не приходится. Этот фактор для отрасли более болезненный, чем частичный пересмотр программы № 1242, — заключил эксперт.

Питер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко отметил, что под сокращение могли подпасть те направления, отмена рейсов по которым не вызовет мощного негативного социального эффекта.

Если бы резали финансирование для рейсов на Дальний Восток, было бы возмущение. Быстро сократить поддержку по проектам реконструкций транспортной инфраструктуры тоже сложно: с Минтрансом уже могут быть заключены договоры, проавансированы какие-то первые работы. С другой стороны, потенциально сокращение поддержки межрегиональных рейсов болезненнее для отрасли, ведь эти маршруты несколько лет раскатывались, чтобы выйти на окупаемость. А направления на Дальний Восток раскатывать не нужно, они никуда не исчезнут и без субсидий, — пояснил эксперт.

Кроме того, местные власти теперь попали в сложное положение — с одной стороны, им обещают федеральную поддержку и под это требуют развития местной аэропортовой и аэровокзальной инфраструктуры (под будущие рейсы), а с другой — сокращают финансирование. Андрей Крамаренко при этом не исключил, что в течение года и бюджеты других программ субсидирования авиаотрасли могут пересмотреть.

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