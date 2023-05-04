Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий

Авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения господдержки. Как выяснили «Известия», на этот год субсидирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы урезали с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. Причина — в экономии по ряду расходных статей на фоне дефицита бюджета, сообщили три источника в отрасли. Больше всего отмененных рейсов в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. Но эксперты считают, что сокращение финансирования несущественное и больших негативных последствий от него не будет.

Самим надо

Правительство РФ сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы, сообщили «Известиям» три источника в авиакомпаниях и собеседник, близкий к Минтрансу.

Речь идет о субсидиях по постановлению правительства №1242 . Финансирование по нему сократили с 9 млрд примерно до 7,5 млрд рублей, то есть на 1,5 млрд, сообщили два собеседника редакции. По данным третьего источника, программу урезали на 1,4 млрд рублей .

В 2022-м на нее изначально также выделяли 9 млрд рублей, но в течение года часть средств Росавиация перераспределила на другие цели . В итоге, как сообщал глава ведомства Александр Нерадько в ходе коллегии федерального агентства в марте, региональные рейсы в 2022-м просубсидировали на 7,8 млрд рублей. С этой поддержкой авиакомпании перевезли 2,7 млн пассажиров против 2,85 млн в 2021 году.

В 2023-м, как утверждают собеседники, урезание программы произошло в связи с секвестированием расходов госбюджета. Минтрансу в целом поручили сократить расходы на 5%, что вылилось в урезание размера программы по постановлению № 1242 на 17% , уточнил один из источников.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Росавиация подошла к вопросу формально: убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями (полеты частично финансируются из федерального бюджета, частично — из региональных. — «Известия»). При этом в разных регионах бюджетный процесс построен по-разному. Некоторые подписывались только к концу весны – началу лета, и это не промедление. Такая практика существовала много лет , — рассказал источник в отрасли.

В результате больше всего не вошедших в программу маршрутов оказалось в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии , уточнил он.

«Известия» направили запросы в пресс-службы администраций указанных регионов, Минтранса и правительства РФ. В Росавиации отказались от комментариев.

Начали отменять рейсы

Перевозчики уже начали корректировать свои программы и отменять запланированные рейсы после сокращения поддержки.

— Полетные программы по маршрутам Нижний Новгород – Петрозаводск и Кемерово – Чита были отменены в связи с пересмотром решения Росавиации субсидировать данные линии . Оба этих маршрута отсутствовали в соглашении, направленном авиакомпании со стороны Росавиации, — сообщили «Известиям» в Nordwind Airlines.

Перевозчик также планировал выполнять рейсы во Владикавказ из Уфы и Самары на основе региональных субсидий .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— В связи с тем, что решение об их предоставлении затянулось, дальше намерений начать полетную программу дело не пошло , — уточнил представитель Nordwind.

От двух еженедельных полетов из Санкт-Петербурга в Тобольск пришлось отказаться и авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), следует из данных системы бронирования перевозчика. Рейсы выполнялись в том числе в рамках туров выходного дня . За прошлый год «Россия» перевезла в Тобольск более 17,5 тыс. пассажиров, сообщала компания.

В пресс-службе Smartavia «Известиям» сообщили, что не отменяют заявленные в летнем расписании рейсы, но при этом приветствует поддержку государства на развитие региональных маршрутов .

В других авиакомпаниях не ответили на запросы «Известий».

Перевозчики ставятся в затруднительное положение, но при этом сокращение финансирования не драматическое и больших негативных последствий от него не будет , считает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.

— Выполнение ряда полетов, даже несмотря на наличие субсидий, достаточно трудно поддерживать на рентабельном уровне. Но в целом пересмотр программы с точки зрения оптимизации маршрутной сети назрел , и ничего драматического нет в том, что несколько сократятся рейсы, дублируемые наземным транспортом, — отметил эксперт.

При этом, по словам Олега Пантелеева, гораздо большей проблемой для отрасли в этом году станет, по-видимому, отсутствие антисанкционных субсидий в размере 100 млрд рублей.

— Этот год для перевозчиков в сравнении с предыдущим окажется более тяжелым. Сейчас складывается ощущение, что рассчитывать на субсидию в 100 млрд не приходится. Этот фактор для отрасли более болезненный , чем частичный пересмотр программы № 1242, — заключил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко отметил, что под сокращение могли подпасть те направления, отмена рейсов по которым не вызовет мощного негативного социального эффекта .

— Если бы резали финансирование для рейсов на Дальний Восток, было бы возмущение . Быстро сократить поддержку по проектам реконструкций транспортной инфраструктуры тоже сложно: с Минтрансом уже могут быть заключены договоры, проавансированы какие-то первые работы. С другой стороны, потенциально сокращение поддержки межрегиональных рейсов болезненнее для отрасли, ведь эти маршруты несколько лет раскатывались, чтобы выйти на окупаемость. А направления на Дальний Восток раскатывать не нужно, они никуда не исчезнут и без субсидий , — пояснил эксперт.