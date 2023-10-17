Путин заявил о дружественном характере партнерства между РФ и Пакистаном

Партнерство между Россией и Пакистаном носит дружественный характер, в фокусе — обеспечение региональной безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

Глава государства также отметил, что Россия готова выполнять перед Пакистаном свои обязательства по поставкам агропродукции.

«Только за месяцы текущего года уже, по-моему, поставлен 1 млн т зерновых в вашу страну. Мы готовы выполнять свои обязательства. И должен отметить, что для этого есть все основания и предпосылки», — сказал Путин.

Какар в ответ заявил, что интересы Пакистана и России во многом совпадают, в том числе в области борьбы с терроризмом.

Путин находится в Пекине с двухдневным визитом в рамках форума «Один пояс — один путь». У него уже состоялись встречи с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом, с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухе, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. На повестке обсуждение развития торгово-экономических связей с Россией, гуманитарных отношений между странами и внешнеполитических вопросов.

Также в этот день Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств пожали друг к другу руки, сфотографировались и обменялись несколькими репликами.

17 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на переговорах лидеров России и КНР состоится детальный обмен мнениями и сверка часов. Он добавил, что в ходе встречи может быть затронута тема обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее, 1 октября, Путин выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры с Си Цзиньпином в ходе форума «Один пояс — один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире.