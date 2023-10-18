В Пекине завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина

Российско-китайские переговоры в Пекине завершились, президент России Владимир Путин покинул Дом народных собраний. Об этом 18 октября заявило Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который принимал участие в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь», — проинформировал телеканал.

Журналисты CCTV отметили, что после окончания российский кортеж покинул место проведения мероприятия переговоров. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков данную информацию пока не подтвердил. Как отмечает ТАСС, на вопрос о том, завершились ли переговоры, Песков ответил отрицательно.

До этого Песков сообщал, что Путин и Си Цзиньпин, завершив открытую часть переговоров в Доме народных собраний в рамках форума «Один пояс ― один путь» в Пекине, продолжили переговоры в узком составе, после чего должно было состояться общение лидеров с глазу на глаз.

Во время переговоров с участием делегаций лидер КНР отметил, что Китай готов сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Он констатировал, что КНР и Россия неуклонно углубляют политическое взаимодоверие, а также активно поддерживают плотное стратегическое взаимодействие.

Российский лидер также подтвердил совместное стремление РФ и КНР к равноправному сотрудничеству в мире. По мнению Путина, идея «Один пояс — один путь» логично вписывается в многосторонние усилия по укреплению созидательного и конструктивного взаимодействия в масштабах всего мирового сообщества.

Утром 18 октября Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь».

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.