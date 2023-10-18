Си Цзиньпин отметил готовность Китая обогащать двустороннее сотрудничество с РФ

Китай готов сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Об этом в среду, 18 октября, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Доме народных собраний в рамках форума «Один пояс ― один путь» в Пекине.

«Мы готовы сообща с российскими партнерами, четко понимая историческую тенденцию и следуя веяниям мирового развития, непрерывно обогащать двустороннее сотрудничество необходимым в новую эпоху содержанием во имя развития и процветания», — сказал он.

Си Цзиньпин также отметил, что КНР и Россия неуклонно углубляют политическое взаимодоверие, а также активно поддерживают плотное стратегическое взаимодействие. Китай готов вместе с Россией способствовать миру и процветанию, продвигая общее развитие, добавил он.

Ранее в этот день российский лидер также отметил совместное стремление РФ и КНР к равноправному сотрудничеству в мире. По его мнению, идея «Один пояс — один путь» логично вписывается в многосторонние усилия по укреплению созидательного и конструктивного взаимодействия в масштабах всего мирового сообщества.

Кроме того, в своей речи на открытии форума Си Цзиньпин заявил, что на данный момент Китай стал основным торговым партнером для 140 различных стран и регионов. По его словам, китайский рынок благодаря этому форуму с каждым годом становится всё более значительной частью мирового рынка.

Утром 18 октября президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь».

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.