Си Цзиньпин назвал КНР основным торговым партнером для более чем 140 стран и регионов

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что на данный момент Китай стал основным торговым партнером для 140 различных стран и регионов. Об этом он сказал во время своей речи на открытии третьего форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь». Церемония состоялась в Пекине в среду, 18 сентября.

По словам Си Цзиньпина, китайский рынок благодаря этому форуму с каждым годом становится всё более значительной частью мирового рынка.

«Китай уже является основным торговым партнером более чем для 140 стран и регионов, а также основным источником инвестиций для всё большего числа стран», — цитирует председателя республики издание Shanghai Securities News.

По словам Си Цзиньпина, как зарубежные инвестиции в китайские проекты, так и инвестиции Китая в иностранные предприятия способствуют более плодотворному сотрудничеству между странами. Поэтому председатель КНР объявил о намерении Пекина снять ограничения на зарубежные инвестиции в китайскую сферу производства. Си Цзиньпин также указал, что намерен заключить соглашения о свободной торговле и о защите инвестиций с большим количеством стран.

В этот же день президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь».

Путин находится в Пекине с двухдневным визитом в рамках форума «Один пояс — один путь». Накануне у него уже состоялись встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом, с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухе, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром

Ранее, 1 октября, Путин выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры с Си Цзиньпином в ходе форума «Один пояс — один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире.